TP.HCM nới lỏng giãn cách nhưng MC Quyền Linh vẫn miệt mài làm từ thiện, biết được nguyên nhân khiến nhiều người cảm động

Mới đây, MC Quyền Linh đã có một đoạn clip ghi lại cảnh anh chuẩn bị đi phát nhu yếu phẩm cho bà con. Tại đây, nam nghệ sĩ cũng đã giải thích cho hành động thiện nguyện của mình dù thành phố đã nới lỏng giãn cách khiến ai nghe xong cũng cảm phục.

Từ ngày 1/10, TP.HCM đã được nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hoạt động sản xuất, dịch vụ đã được khôi phục nên cuộc sống của người dân đã dần trở lại nhịp điệu bình thường. Cũng từ đây, nhiều mạnh thường quân đã tạm dừng công việc thiện nguyện sau hơn nhiều tháng xông pha hỗ trợ bà con.

Tuy nhiên, vẫn có một số người lựa chọn hướng đi ngược lại khi tiếp tục công việc từ thiện của mình mà MC Quyền Linh là một trong số đó. Vì vậy, bên cạnh những lời cảm ơn, cũng có không ít ý kiến thắc mắc rằng tại sao anh lại chăm chỉ đi phát lương thực, nhu yếu phẩm như thế trong khi Sài Gòn đã nới lỏng giãn cách?

MC Quyền Kinh làm từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi livestream, Quyền Linh đã trả lời cho câu hỏi này. Theo nam MC, ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn bám trụ lại với Sài Gòn nên anh cứ đi và chưa biết khi nào sẽ kết thúc.

"Vẫn còn đi vì vẫn còn một số hoàn cảnh khó khăn đang trụ lại Sài Gòn. Thành ra, Ngô Trường Quyền Linh vẫn cứ phải lên đường. Ngày xưa mình làm nhiều, bây giờ mình làm chút chút, được nhiêu hay nhiêu, vậy thôi. Chứ không biết khi nào cho đủ, khi nào là kết thúc" - Quyền Linh chia sẻ trong clip.

Ngoài ra, cũng trong đoạn clip, người ta còn thấy nam ca sĩ mặc lên người chiếc áo từ gameshow "Vượt lên chính mình" - một chương trình nổi tiếng giúp đỡ người nghèo mà anh làm MC cách đây nhiều năm. Quả thật, tấm lòng và sự mộc mạc của người nghệ sĩ này khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Được biết, gần 4 tháng từ khi TP.HCM chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 bùng phát, MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ năng nổ và chăm chỉ trên mọi nẻo đường để đến với những bà con có hoàn cảnh khó khăn.

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