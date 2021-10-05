NÓNG: Một NSƯT nộp đơn tố cáo vì bị Nhâm Hoàng Khang tống tiền 200 triệu?

Hậu trường 05/10/2021 12:17

Mới đây, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của một nghệ sĩ về việc bị một đối tượng nặc danh tống tiền và yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Theo Thanh Niên, ngày 5/10, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải. Nội dung đơn nêu rõ nam nghệ sĩ tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Văn bản trả lời của cơ quan chức năng về đơn tố cáo của ông Đức Hải - Ảnh: Thanh Niên

Về phần mình, NSƯT Đức Hải chia sẻ ông mừng vì sau nhiều tháng “nếm mật nằm gai” thì đã có kết quả. Tuy nhiên, ông cũng cho hay cơ quan chức năng vẫn đang làm việc và chưa có thông báo thêm.

“Sau khi Facebook của tôi bị kiểm soát thì tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Tôi đã làm đơn gửi Bộ công an để trình báo sự việc. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc" - nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ với Thanh Niên.

 

Trước đó, vào ngày 2/6/2021, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đức Hải bất ngờ có dòng trạng thái với nội dung tục tĩu, chửi bậy và được cho là có động chạm đến một nữ đại gia. Ngay sau đó, ông đã lên tiếng giải thích rằng tài khoản mình bị hack, tuy nhiên sau đó lại xác nhận rằng bài viết chửi bậy là do cậu con nuôi "nghịch dại".

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Bài viết trên trang cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng lên tiếng cho biết đã nhận được hàng loạt tin nhắn tống tiền từ một số đối tượng giỏi về công nghệ và đã liên hệ với cơ quan điều tra để làm rõ. Vào thời điểm ấy, cư dân mạng cho rằng đối tượng được nhắc đến là Nhâm Hoàng Khang.

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Tin nhắn mà nam nghệ sĩ nhận được - Ảnh : Internet

Tuy nhiên, đến ngày 8/6, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tung loạt tin nhắn nghi vấn, tiết lộ đã tìm ra người mạo danh anh để tung tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Nhâm Hoàng Khang còn cho biết có người đã mua dịch vụ của tài khoản ảo, và dùng tài khoản này đi mua dịch vụ tin nhắn SMS nhằm mục đích giả mạo anh gửi tin nhắn tống tiền đến số điện thoại được cho là của NS Đức Hải.

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Bài viết của Nhâm Hoàng Khang ngày 8/6 - Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến "Cậu IT" này, hôm qua, theo VnExpress, Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt tại tỉnh Cần Thơ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

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