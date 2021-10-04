Thất đầu của ca sĩ Phi Nhung, Phương Thanh tiễn biệt: 'Nàng buông và đi nhé, bạn già của tôi'

Vào sáng nay, ngày 4/10, cũng là ngày cúng thất đầu của cố nghệ sĩ Phi Nhung, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải bài viết khiến nhiều người cảm động.
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Ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và fan hâm mộ. Trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại lời chia buồn với gia đình cũng như hy vọng nữ nghệ sĩ có thể ra đi thanh thản.
Vào sáng nay, ngày 4/10, cũng là ngày cúng thất đầu của Phi Nhung, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải bài viết khiến nhiều người cảm động. Theo đó, Phương Thanh hy vọng giọng ca "Bông điên điển" hãy luôn mỉm cười "để nổi buồn không còn được đeo bám nàng vào từng lời ca tiếng hát và cuộc đời của Nàng nữa nhé". Phi Nhung hãy mỉm cười chào tạm biệt khán giả từ Sài Gòn sang Mỹ, "cười cho mọi người nhẹ lòng theo nàng đi qua hết một kiếp người".
Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng mong những người yêu mến Phi Nhung hãy buông và cầu nguyện cho nữ ca sĩ, đừng bình luận nặng lòng, bi lụy sẽ giữ chân Nàng.
Bên dưới bài viết, nhiều netizen đã bày tỏ tình cảm dành cho cả hai nữ ca sĩ và gửi lời chào tạm biệt đến Phi Nhung, hy vọng Phi Nhung có thể bình yên nơi chín suối.
Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình, dân ca. Thành danh ở thị trường hải ngoại nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính ở làng giải trí trong nước. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các gameshow truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Đồng thời tại TP.HCM, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay.
Ngoài một cô con gái ruột là Wendy đang sống tại Mỹ, Phi Nhung còn nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và nâng đỡ nhiều tài năng trẻ tài năng. Tháng 8/2021, Phi Nhung bị nhiễm Covid-19. Trưa ngày 28/09, cô trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Bài viết của ca sĩ Phương Thanh
"NÀNG À …
Nàng à. Nàng đi cũng mất 6 ngày rồi. Chắc nàng còn lưu luyến khán giả nơi đây, nàng không được khóc nữa nhé.
Hãy mỉm cười lên và tập ngay từ lúc này cho qua đến tận kiếp sau, để nỗi buồn không còn được đeo bám nàng vào từng lời ca tiếng hát và cuộc đời của nàng nữa nhé.
Nàng cười đi để nàng còn phải chào tạm biệt khán giả Sài Gòn - mau bay về với Wendy, với đồng nghiệp chị em, với người tình âm nhạc mà nàng gắn bó tình thương từ lúc nhỏ của nàng.
Nào chúng ta cùng cười lên. Mỉm cười như vậy nè, hãy chào tạm biệt tất cả từ khán giả Sài Gòn và khi về tới Mỹ nhé.
Hãy nở nụ cười rồi bay về nơi mà trước khi nàng đến với mọi người nhé. Cười cho mọi người nhẹ lòng theo nàng đi, hết một kiếp người rồi. Nàng buông và đi nhé, bạn già của tôi.
Chúng ta hãy luôn mỉm cười, cùng niệm Phật đưa nàng đi nhé. Đừng bình luận nặng lòng bi lụy nàng sẽ níu kéo".