NÓNG: Vy Oanh lần đầu kể rõ quá trình kiện bà Phương Hằng, khẳng định: 'Không có chuyện cơ quan điều tra đuổi tôi về hay trả lại đơn'

Hậu trường 03/10/2021 21:00

Sau tin đồn bị trả đơn kiện, nữ ca sĩ Vy Oanh mới đây đã lên tiếng kể rõ quá trình kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng.

Thời gian qua, vụ ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt mà ngày càng căng thẳng. Được biết, nữ ca sĩ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng kiện bà Hằng vì đã bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của mình.

Tuy nhiên, mới đây. mạng xã hội lại bất ngờ rầm rộ thông tin đơn kiện của Vy Oanh bị trả về vì một số thông tin chưa hợp lý. Ngay sau đó, giọng ca "Đồng Xanh" đã ngay lập tức có bài đăng đính chính. Nữ ca sĩ khẳng định: "Không hề có chuyện trả đơn hay rút đơn, quá trình điều tra mới bắt đầu và được bảo mật!".

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Bà Phương Hằng và Vy Oanh - Ảnh: Internet

 

Tối ngày 3/10, Vy Oanh tiếp tục có bài chia sẻ dài để nói rõ vụ kiện của mình. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết sau quá trình trì hoãn vì dịch bệnh, cơ quan chức năng đã liên hệ lần đầu tiên với cô vào ngày 29/9/2021 để làm việc và nữ ca sĩ cũng đã cung cấp thêm thông tin cần thiết để hỗ trợ điều tra.

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Bài viết của ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng đề nghị Cơ quan điều tra bóc tách từng hành vi, phát ngôn của nữ đại gia  để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật bởi những điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm không chỉ của riêng Vy Oanh mà còn với những thành viên khác trong gia đình.

Cuối bài viết, Vy Oanh khẳng định một lần nữa: "Sự việc này vẫn đang trong quá trình cơ quan điều tra xác minh, không có chuyện cơ quan điều tra đuổi tôi về hay trả lại đơn như thông tin bà Hằng lan truyền trên internet".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, các fan của nữ ca sĩ đã để lại bình luận ủng hộ và tin tưởng Vy Oanh.

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