Nghệ sĩ Việt Hương sẽ lo thủ tục đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về Mỹ

Hậu trường 03/10/2021 09:24

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới. Được biết, đây là nguyện vọng của Wendy - con gái ruột của nữ ca sĩ - cũng đang sống và làm việc tại đất nước này.

Theo Zing News, Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới. Hiện tại, nữ nghệ sĩ và người thân đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế TP.HCM, UBND TP.HCM để lo chu toàn hậu sự cho Phi Nhung. Được biết, nghệ sĩ Việt Hương là người được Wendy - con gái ruột của Phi Nhung - ủy quyền lo liệu mọi việc cho nữ ca sĩ tại Việt Nam.

phi nhung 1
Việt Hương và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Người thân của Phi Nhung từ Mỹ cho biết con gái Wendy mong gặp mẹ lần cuối. Wendy Phạm có nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ. Tại Việt Nam, gia đình cũng đang thu xếp để có thể thông báo sớm về lễ tang. Sáng 4/10, lễ tưởng nhớ nữ ca sĩ và các nạn nhân qua đời vì Covid-19 sẽ được tổ chức tại Tu viện Khánh An. Người đến viến được gia đình yêu cầu thực hiện 5K, đã tiêm hai mũi vaccine, không chụp hình, livestream.

Được biết, trước khi qua đời, Phi Nhung đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM. Cô liên tục  đồng hành cùng nhiều bếp ăn từ thiện, tham gia cung cấp thực phẩm và nấu ăn miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đóng góp vào quỹ vaccine, mua máy thở gửi bệnh viện, gửi gạo cho người nghèo...

phi nhung 2
Phi Nhung và con gái Wendy Phạm - Ảnh: Internet

 

Ngày 2/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến Phi Nhung cùng một số cá nhân có nhiều hoạt động thiện nguyện trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại một cuộc họp ở TP.HCM.

"Đã có nhiều sự hy sinh, những tấm gương lao tâm, lao lực vì cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng như ca sĩ Phi Nhung, anh Vũ Quốc Cường... Và biết bao y bác sĩ đối diện với hiểm nguy, ngày đêm cứu người", Chủ tịch nước nói.

Theo Người Lao Động, nhiều câu hỏi thắc mắc vì sao thi thể Phi Nhung lại được đưa về Mỹ mà không phải đem thiêu như quy định? Phía ca sĩ Phi Nhung cho biết Phi Nhung qua đời vì di chứng bệnh phổi. Và trước đó, cô đã 2 lần có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Cụ thể, đại diện phát ngôn của cố ca sĩ - anh Đỗ Quang Chí cho biết: "Chị đã chiến đấu và chiến thắng. Trong hành trình chiến đấu với Covid-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho Phi Nhung, chị đã 2 lần có kết quả âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 14 và 22-9. Đó chính là lúc mà chúng tôi hồ hởi thông báo chị khoẻ hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại vì di chứng của người từng nhiễm Covid-19 không đơn giản".

Nghẹn lòng nghe Sư Cô hát Bậu Ơi tại buổi lễ cầu siêu cho NS Phi Nhung ở một ngôi chùa tại Nhật Bản

Nghẹn lòng nghe Sư Cô hát Bậu Ơi tại buổi lễ cầu siêu cho NS Phi Nhung ở một ngôi chùa tại Nhật Bản

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung đã khiến khán giả trong và ngoài nước không khỏi xót thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung qua đời Việt Hương - Phi Nhung con gái Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 35 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36