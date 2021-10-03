Nghệ sĩ Việt Hương sẽ lo thủ tục đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về Mỹ

Người thân của Phi Nhung từ Mỹ cho biết con gái Wendy mong gặp mẹ lần cuối. Wendy Phạm có nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ. Tại Việt Nam, gia đình cũng đang thu xếp để có thể thông báo sớm về lễ tang. Sáng 4/10, lễ tưởng nhớ nữ ca sĩ và các nạn nhân qua đời vì Covid-19 sẽ được tổ chức tại Tu viện Khánh An. Người đến viến được gia đình yêu cầu thực hiện 5K, đã tiêm hai mũi vaccine, không chụp hình, livestream.

Theo Zing News, Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới. Hiện tại, nữ nghệ sĩ và người thân đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế TP.HCM, UBND TP.HCM để lo chu toàn hậu sự cho Phi Nhung. Được biết, nghệ sĩ Việt Hương là người được Wendy - con gái ruột của Phi Nhung - ủy quyền lo liệu mọi việc cho nữ ca sĩ tại Việt Nam.

Được biết, trước khi qua đời, Phi Nhung đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM. Cô liên tục đồng hành cùng nhiều bếp ăn từ thiện, tham gia cung cấp thực phẩm và nấu ăn miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đóng góp vào quỹ vaccine, mua máy thở gửi bệnh viện, gửi gạo cho người nghèo...

Ngày 2/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến Phi Nhung cùng một số cá nhân có nhiều hoạt động thiện nguyện trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại một cuộc họp ở TP.HCM.

"Đã có nhiều sự hy sinh, những tấm gương lao tâm, lao lực vì cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng như ca sĩ Phi Nhung, anh Vũ Quốc Cường... Và biết bao y bác sĩ đối diện với hiểm nguy, ngày đêm cứu người", Chủ tịch nước nói.

Theo Người Lao Động, nhiều câu hỏi thắc mắc vì sao thi thể Phi Nhung lại được đưa về Mỹ mà không phải đem thiêu như quy định? Phía ca sĩ Phi Nhung cho biết Phi Nhung qua đời vì di chứng bệnh phổi. Và trước đó, cô đã 2 lần có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Cụ thể, đại diện phát ngôn của cố ca sĩ - anh Đỗ Quang Chí cho biết: "Chị đã chiến đấu và chiến thắng. Trong hành trình chiến đấu với Covid-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho Phi Nhung, chị đã 2 lần có kết quả âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 14 và 22-9. Đó chính là lúc mà chúng tôi hồ hởi thông báo chị khoẻ hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại vì di chứng của người từng nhiễm Covid-19 không đơn giản".