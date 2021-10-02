Dù vướng ồn ào sao kê, Mr. Đàm vẫn tích cực làm từ thiện, chỉ mong: 'Các con không bị tước đi quyền được học'

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tiếp tục chia sẻ hình ảnh đi trao học bổng cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid-19.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải rất nhiều hình ảnh bản thân xuất hiện tại gia đình các trẻ em mồ côi cha mẹ trong dịch Covid-19. Kèm theo đó là dòng trạng thái chia về nguyên nhân của cuộc gặp gỡ này.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Theo đó, nam ca sĩ bày tỏ lòng thương cảm đối với những những đứa trẻ vừa mất cha hoặc mẹ vì Covid-19. Đàm Vĩnh Hưng đã đến tận nơi trao học bổng cho các em. Bên cạnh đó, anh tự nhận mình chỉ là "một chiếc bóng" giúp đỡ "các con" ở thời điểm hiện tại và mong rằng sau này sẽ có càng nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa để "những đứa trẻ khác như các con không bị tước đi quyền được học".

Bài viết của Mr. Đàm - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã "mạnh dạn nhận lo tiền học cho 100 bé tiếp tục cho hết lớp 12". Các em cũng là những mảnh đời bất hạnh, mất đi cha mẹ vì đại dịch.

Hành động của "ông Hoàng nhạc Việt" đã nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn gửi lời chúc sức khỏe đến anh để nam ca sĩ có thể nâng bước nhiều em nhỏ có hoàn hơn nữa, giúp các em có cơ hội đến trường như bao người.

Có thể thấy, dù vướng ồn ào thiếu minh bạch, bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện nhưng nam ca sĩ vẫn tiếp tục công việc hành thiện của mình, giúp đỡ cho các hoàn hoàn cảnh khó khăn.

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