NSND Trung Anh nghỉ hưu, chia sẻ điều khiến bản thân cảm thấy có lỗi sau 40 năm cống hiến cho nhà hát

Sau 40 năm cống hiến cho Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Trung Anh đã chính thức về hưu.

Theo Zing News, ngày 1/10, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi chia tay NSND Trung Anh tại Hà Nội. NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Lan Hương, Quốc Khánh và các đồng nghiệp khác có mặt để cùng Trung Anh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chia sẻ: "NSND Trung Anh vừa là đàn anh, vừa là bậc thầy trong công việc. Cách đây không lâu, nhà hát đã tổ chức buổi chia tay với NSND Việt Thắng, trước đó nữa là NSƯT Phú Đôn và hôm nay là NSND Trung Anh. Dưới con mắt của thế hệ sau, các anh đã nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ xa nhà hát".

NSND Trung Anh trong ngày chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam Đối với NSND Trung Anh, nghỉ hưu chỉ là cột mốc đánh dấu tuổi tác. Nghệ sĩ vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho sân khấu và phim ảnh. "Ai cũng đến tuổi nghỉ hưu. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Nếu được nhà hát mời tham gia các vở diễn, chắc chắn tôi sẽ rất vui và sẵn sàng nhận lời. Đối với tôi, sân khấu luôn là tình yêu thiêng liêng. Hơn 40 năm làm nghề, tôi được thỏa mãn đam mê, làm điều mình thích" - ông Sơn của Về nhà đi con nói với Zing.

NSND Trung Anh nhận quyết định nghỉ hưu sớm. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam Cũng đưa tin về sự kiện, theo Hà Nội mới, được biết, việc nhận quyết định nghỉ hưu của NSND Trung Anh chỉ là hình thức thủ tục khi ông vẫn quyết định tiếp tục làm nghề, kể cả sân khấu. Trước đó, nam diễn viên từng xin về nhưng Nhà hát không đồng ý nên anh ở lại cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu "Việc về với Nhà hát tôi cảm thấy vẫn có lỗi vì chưa làm được gì ra hồn cho Nhà hát. Buổi hôm nay chia tay ở nhà hát toàn người thân thiết, ban lãnh đạo, anh em trong nhà hát chia tay rất ấm cúng" - NSND Trung Anh cho biết với Hà Nội mới. Ngoài việc tiếp tục gắn bó với phim truyền hình, NSND Trung Anh mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy ở trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Được biết, Trung Anh sinh năm 1961, là diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam và nhận danh hiệu NSND vào năm 2019. Tuy nhiên ông được biết đến nhiều với vai trò diễn viên trong các phim truyền hình đình đám như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Về nhà đi con và mới đây nhất là Trở về giữa yêu thương...

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