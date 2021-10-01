Phi Nhung lúc cuối đời viết giấy nói thèm ăn món này, hình ảnh bạn thân đặt lên bàn cúng tại Mỹ gây xúng động

Hậu trường 01/10/2021 11:44

Mới đây, bạn thân của Phi Nhung - chuyên gia trang điểm Nhật Bình đã đăng tải bài viết chia sẻ về tin nhắn giữa anh và người chăm sóc Phi Nhung, tiết lộ món ăn mà cô thèm trước lúc qua đời.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đờiCovid-19 khiến dư luận chấn động. Thông qua mạng xã hội, người thân, bạn bè và fan hâm mộ đã đăng tải bài viết bày tỏ niềm thương tiếc từ xa, cầu nguyện cho nữ ca sĩ ra đi thanh thản.

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Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những mẫu chuyện xung quanh nữ ca sĩ trước và trong lúc điều trị bệnh tật cũng làm cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, ngày 1/10, bạn thân của Phi Nhung - chuyên gia trang điểm Nhật Bình tiết lộ đoạn tin nhắn với người chăm sóc cho cô tại bệnh viện Chợ Rẫy trong hơn 1 tháng qua.

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Bài viết của huyên gia trang điểm Nhật Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, anh xúc động cho biết "người em" chăm sóc Phi Nhung nhắn anh mang khoai lang mật cúng nữ ca sĩ vì trước khi mất cô đã viết giấy bảo thèm ăn món đó.

"Bé Phi Nhung Pham ơi, đứa em chăm sóc cho bé trong bịnh viện nhắn lại nên tui đem khoai lang mật đến cho bé nè

Cứ nghĩ ngơi bình yên nha bé. Cả nhà thương bé".

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 Lời nhắn của người chăm sóc Phi Nhung đến Nhật Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ Phi Nhung có thói quen uống Capuchino vào buổi sáng để tập gym nên anh cũng cẩn thận mua tất cả mọi thứ, đến cúng cho bạn thân và đặt ngay ngắn trước di ảnh.

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Anh mang khoai lang mật và cà phê Capuchino lên cúng Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều người quen cũng để lại bình luận chia sẻ rằng đã rất sốc và mất ngủ khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Số khác cũng bày tỏ sự tiếc thương, tiếc nuối cho một tình bạn đẹp.

 

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