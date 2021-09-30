VTV bất ngờ gọi tên Rhymastic, Phí Phương Anh và Bình Gold vì... sản phẩm 'rác', nhảm nhí

Hậu trường 30/09/2021 15:52

Mới đây, 3 sao Việt đình đám của giới trẻ bất ngờ bị đài truyền hình VTV gọi tên trong chương trình phê bình các sản phẩm "rác". Một trong 3 người đã có phản hồi trực tiếp nhưng đã xóa vội ngay sau đó.

Tối ngày 29/9, Phí Phương Anh, Bình Gold và Rhymastic bất ngờ được nhắc đến trong trong chương trình Đối diện: Dọn rác trên không gian mạng được phát sóng trên VTV.

Cụ thể, chương trình này có nội dung chê bai các sàn phẩm "rác" hay các phát ngôn chưa chuẩn mực, tin giả tràn lan… trên cộng đồng mạng. Ngoài việc đề cập đến nạn tin giả và những trào lưu nhảm nhí trên mạng chương trình còn nhắc đến các sản phẩm âm nhạc của 3 ngôi sao kể trên.

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 Rhymastic  Phí Phương Anh, Bình Gold 'được' VTV nhắc tên - Ảnh: Internet

Theo lời bình của VTV, ca khúc "Cắm sừng ai đừng cắm sừng em" của Phí Phương Anh là một sản phẩm có phần nhảm nhí: "Ra đời cách đây vài tháng, ca khúc này đã có hơn 6 triệu lượt xem. Trên nền nhạc sôi động, thời thượng là những ca từ hết sức nhảm nhí, dung tục".

 

Còn với "Lái máy bay" và "Ông bà già tao lo hết" của Bình Gold kết hợp cùng Lil Shady được mô tả là những hình ảnh hoặc ca từ này có thể khiến bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng rùng mình lo sợ nếu con mình xem và học theo.

Còn riêng trận beef giữa Rhymastic và Torai9 có tên "Tượng" thì được nhà đài ví như một công cụ để mạt sát lẫn nhau. "Thậm chí âm nhạc còn trở thành công cụ để đả phá, mạt sát lẫn nhau". Được biết, sản phẩm này là khơi nguồn từ loạt mâu thuẫn diễn ra trong lúc 2 chương trình Rap Việt và King Of Rap.

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NSƯT Tấn Minh phát biểu trong chương trình - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong chương trình, NSƯT Tấn Minh chia sẻ: "Quá tồi tệ và ảnh hưởng sâu sắc đến một thế hệ mới. Bản thân chúng ta còn không nghe được, phản cảm. Lời hát đó còn không được phát ngôn từ miệng của những người bình thường chúng ta nói chuyện với nhau ở quán cafe, huống hồ nó lại lên kênh đại chúng, chúng ta không lường trước được chuyện gì xảy ra cho những thế hệ tiếp theo của chúng ta".

Sau khi chương trình được phát sóng, mới đây, Rhymastic đã có bài viết "xin ghi nhận ý kiến" và sẽ 'rút kinh nghiệm cho lần viết tiếp theo.

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Bài đăng của Rhymastic được cư dân mạng chụp lại - Ảnh: Internet

Cụ thể, nam arpper giải thích về từ C*** mà anh sử dụng trong câu rap: "Nhìn mày nát hơn c*** nên trong lòng tao không muốn động". Theo đó, nam rapper cho biết từ này tiếng Pháp mang ý nghĩa là "người đàn ông lịch lãm", về sau đổi thành "người khiêu vũ" nhưng khi du nhập vào Việt Nam thì lại mang ý nghĩa "gái nhảy, kỹ nữ". Anh xin cảm ơn VTV đã phản ánh kịp thời.

Bên dưới phần bình luận, Rhymastic không quên nhấn mạnh từ mà anh sử dụng chỉ mang ý nghĩa dung tục tại Việt Nam còn ở Pháp là hợp. 

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì và ngay sau đó nam rapper lại bất ngờ xoá bài đăng phản hồi VTV khiến công chúng vô cùng khó hiểu. Thế nhưng, bài viết cũng đã nhanh chóng được một số netizen chụp lại lan truyền với tốc độ chóng mặt.

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Từ khóa:   VTV Rhymastic Ca sĩ Phí Phương Anh

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