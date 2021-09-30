Tỷ phú Hoàng Kiều muốn nhận nuôi 23 người con của Phi Nhung, Trang Trần nhận định: 'Cái đó thì chưa chắc, còn phải nhiều vấn đề lắm'

Chia sẻ về vấn đề tỷ phú Hoàng Kiều nhận nuôi 23 người con của Phi Nhung, cựu người mẫu cho rằng còn lệ thuộc vào thủ tục. Đồng thời, cô cũng bày tỏ niềm tin rằng ê-kíp và người thân của nữ ca sĩ sẽ "không bao giờ để cho các con khổ cực".

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Được biết, ngoài con gái ruột Wendy hiện sống ở Mỹ, Phi Nhung còn nhận nuôi 23 người còn khác, phần lớn là trẻ mồ côi. Phi Nhung và các con nuôi - Ảnh : Internet Ngay sau khi tin buồn về Phi Nhung được lan truyền, tỷ Phú Hoàng Kiều đã ngỏ ý muốn nhận nuôi các em và đưa sang Mỹ nuôi dạy. Trong 1 buổi livestream, vị tỷ phú cho biết ông quyết định nhận những đứa trẻ của Phi Nhung bởi quá khứ đau buồn của mình. Theo đó, ông mồ côi từ lúc 3 tuổi rất hiểu được sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ từ khi còn quá nhỏ.

Ông nói thêm: "Sở dĩ tôi muốn làm là vì tôi muốn giúp đỡ các bé mồ côi này để nó thành người. Đối với tôi, tiếng hát của Phi Nhung quá đặc biệt". Tỷ Phú Hoàng Kiều livestream nói về ý định nhận nuôi 23 trẻ mồ côi của Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Phát ngôn của vị tỷ phú U80 này đã nhận về phản ứng tích cực từ dư luận, nhiều người cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng cho tương lai của các con và cũng sẽ là niềm an ủi cho giọng ca "Bông điên điển" nơi chính suối. Là một người em thân thiết với Phi Nhung, Trang Trần cũng đã chia sẻ lại bài viết của tỷ Phú Hoàng Kiều kèm theo dòng trạng thái: "Xin trân trọng, chị hãy an tâm chị nhé".

Trang Trần chia sẻ lại bài viết của vị tỷ phú U80 - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, trên sóng livestream, khi người hâm mộ đề cập chuyện tỷ phú Hoàng Kiều muốn nhận nuôi 23 đứa trẻ, Trang Trần cho rằng vấn đề còn nằm ở thủ tục. "Tỷ phú Hoàng Kiều nhận nuôi nhưng vấn đề còn ở chỗ thủ tục. Cái đó thì chưa chắc, còn phải nhiều vấn đề lắm. Nhưng em cũng rất mừng" - cô chia sẻ. Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet Thế nhưng, Trang Trần cũng cho rằng người hâm mộ có thể yên tâm vì ê-kíp và những người thân của Phi Nhung sẽ có trách nhiệm với các cháu. "Chị Nhung thương hai mấy đứa trẻ như vậy, ê-kíp của chị Nhung, những người thân của chị Nhung không bao giờ để cho các con khổ cực cả. Chị Nhung sống cả đời vất vả, chăm lo các cháu như vậy, đó là tâm huyết, yêu thương của chị Nhung. Mọi người đừng bị liễu loạn thông tin, bởi duyên phước tới đâu sẽ có người trợ duyên. Chị Nhung sẽ che chở, phù hộ cho các con ở lại mạnh giỏi, sẽ đưa đường chỉ lối cho những người thiện tâm giúp đỡ các trẻ" - cựu mẫu nói lên suy nghĩ của bản thân. Được biết, trước đó, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - người chị thân thiết của Phi Nhung - cũng hứa chăm lo cho 23 đứa trẻ để nữ ca sĩ ra đi thanh thản.

Sốc: Xuất hiện clip Phi Nhung đeo ống thở, khóc hết nước mắt trong giây phút cuối đời, thực hư thế nào? Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn với tựa đề "Giây phút cuối đời của Phi Nhung" khiến nhiều người xôn xao và được lan truyền một cách chóng mặt.

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