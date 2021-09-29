Sốc: Xuất hiện clip Phi Nhung đeo ống thở, khóc hết nước mắt trong giây phút cuối đời, thực hư thế nào?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn với tựa đề "Giây phút cuối đời của Phi Nhung" khiến nhiều người xôn xao và được lan truyền một cách chóng mặt.

Sự việc nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ vô cùng thương tiếc. Từ khi có thông báo chính thức (ngày 28/9), trên khắp các diễn đàn, nhiều người đã để lại bình luận chia buồn cùng gia đình, mong Phi Nhung có thể bình yên nơi chín suối. Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời -Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip với tựa đề "Giây phút cuối đời của Phi Nhung" và nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hâm mộ cảm thấy rất sốc và đã lan tỏa video này. Thậm chí, trên TikTok, từ khóa "giây phút cuối đời của Phi Nhung" còn lọt top tìm kiếm với hàng trăm video giống nhau được các tài khoản đăng tải lại. Mỗi clip đều thu về hàng triệu lượt xem.

Mạng xã hội bất ngờ cuất hiện đoạn clip với tựa đề "Giây phút cuối đời của Phi Nhung" - Ảnh: Chụp màn hình Xét về nội dung, đoạn clip này ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đeo ống thở, tay ôm mặt còn nước mắt thì giàn giụa. Nền nhạc của clip vỏn vẹn 10 giây này là bài hát "Bậu ơi, đừng khóc" mà ca sĩ Phi Nhung từng thể hiện. Thoạt nhìn, người trong clip quả thật có nét giống Phi Nhung, nhưng một số cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ ra sự thật phía sau. Cụ thể, trang phục của người trong clip là một chiếc áo ren điệu đà chứ không phải đồ bệnh viện. Đôi mắt đeo kính áp tròng và những giọt nước mắt tạo từ app cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Không những thế, "ống thở oxy" được dùng quay clip cũng không có vẻ là thiết bị y tế, mà chỉ là mặt nạ (giống mặt nạ oxy) nhưng lại được cố định bằng dây ruy băng.

Từ những dữ liệu này, một số người hoài nghi, đây có lẽ không phải là "giây phút cuối đời của Phi Nhung" như những người cả tin nhận định. Theo Pháp luật và Bạn đọc, clip này thực ra đã có mặt trên nền tảng MXH ngày 23/8 (trùng hợp cũng là thời điểm nữ ca sĩ ngã bệnh) và chủ nhân là một cô gái nước ngoài. Không biết cô gái này quay clip với mục đích gì, nhưng chắc chắn cô ấy không phải là Phi Nhung, và cũng không có vẻ đang điều trị y tế vì nhiễm Covid-19. Nhiều người vô cùng phẫn nộ, lên án những người dùng mạng Việt Nam sử dụng video này để câu like, câu tương tác. Đó không chỉ là lan truyền tin giả mà còn là hành động xúc phạm, "lợi dụng" người quá cố. Đáng tiếc là, vì sự nhầm lẫn này, một số người hâm mộ Việt cũng bị nhầm lẫn, vào tài khoản gốc để... chia buồn, gửi lời thương nhớ ca sĩ Phi Nhung.

Đêm muộm, con gái ruột công bố cáo phó của cố ca sĩ Phi Nhung Trong đêm muộn, Wendy Phạm - con gái Phi Nhung đã đại diện gia đình đăng tải thông tin cáo phó của nữ ca sĩ.

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