Em trai, em gái Hoài Linh tiếc thương cho sự ra đi của Phi Nhung, còn nam danh hài thì sao?

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Phương Trang - em gái danh hài Hoài Linh đã có bài viết thể hiện nỗi tiếc thương trước sự ra đi của người đồng nghiệp.

Trưa ngày 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi tại bệnh viện Chợ Rẫy trong nỗi tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trước đó, hôm 24/9, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng.

Đêm ru điệu hát câu hò trên môi….” - bài viết của Phương Trang.

Bài viết của Phương Trang trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của giọng ca "Bông điên điển". Netizen để lại biểu tượng cầu nguyện, mong cho Phi Nhung được bình an nơi chính suối.

Hoài Linh cùng Phương Trang và Dương Triệu Vũ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai út của Hoài Linh và Phương Trang - cũng đã đăng tải một đoạn clip về ca sĩ Phi Nhung cùng dòng trạng thái giãi bày nỗi lòng về sự ra đi của Phi Nhung.

"Chị ơi, chị yên nghĩ nha. Em không ngờ giờ chỉ còn những hình ảnh như thế này làm kỷ niệm. Không còn được chị kêu “thằng Cu Tin” nữa. Yên nghĩ nhé “con sáo” dễ thương Phi Nhung. Em xin phép chia sẻ những hình ảnh này với những khán giả yêu thương chị. Mong những kỷ niệm này sẽ sống mãi" - bài viết của Dương Triệu Vũ về Phi Nhung.

Bài viết của Dương Triệu Vũ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Hoài Linh, từ khi vướng lùm xùm từ thiện, nam nghệ sĩ trở nên khép kín và gần như biến mất khỏi làng giải trí. Thỉnh thoảng, mọi người mới nghe được một ít thông tin về anh thông qua người đại diện. Hiện tại, trước sự ra đi của Phi Nhung, trên mạng xã hội, Hoài Linh vẫn chưa có động thái gì.

Hoài Linh và Phi Nhung đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, từ lâu, Hoài Linh và Phi Nhung đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Giọng ca Chiếc áo xanh từng tâm sự chính “anh Bốn” Hoài Linh là người đã nâng đỡ mình vào nghề hát. Cô kể chiếc áo dài đầu tiên mình mặc trên sân khấu cũng là do anh tặng. Vì tình cảm sâu nặng như vậy nên nam danh hài còn sáng tác tình khúc Giờ xa lắm rồi để tặng riêng cho "bông hồng lai".