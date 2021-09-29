Đêm muộm, con gái ruột công bố cáo phó của cố ca sĩ Phi Nhung

Trong đêm muộn, Wendy Phạm - con gái Phi Nhung đã đại diện gia đình đăng tải thông tin cáo phó của nữ ca sĩ.

Liên quan đến sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, tối muộn ngày 28/9 (giờ Việt Nam), Wendy Phạm - con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã đại diện gia đình đăng tải thông tin cáo phó. Theo đó, cô có vai trò là trưởng nữ đã đứng ra thông báo mẹ ruột là bà Phạm Phi Nhung (pháp danh Tịnh Bình) đã qua đời vào 12h15 ngày 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TP.HCM), hưởng dương 51 tuổi.

Cáo phó của Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Trước đó, do Wendy Phạm đang sinh sống và làm y tá ở Mỹ, không thể trở về Việt Nam trong lúc này nên ủy quyền cho NS Việt Hương đại diện gia đình. Sau khi Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, NS Việt Hương đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội đang cùng gia đình lo hậu sự tròn vẹn cho cố ca sĩ.

Chiều ngày 28/9, con gái nuôi có mặt tại chùa để dự lễ cầu siêu do các sư thầy tổ chức để đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong chuỗi ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung có lúc đã chuyển biến tốt. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Phi Nhung chia sẻ nữ ca sĩ có phản ứng lại khi nghe giọng bác sĩ gọi.

Chiều 10/9, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho Phi Nhung để điều trị Covid-19.

Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh : Internet

Trong tối ngày 22/9, nhiều sao Việt đột ngột đăng đàn cầu bình an và hy vọng Phi Nhung sớm vượt qua với nhiều lời lẽ hết sức xúc động khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắn cho cô.

Tuy nhiên, sau đó, tình hình sức khỏe của Phi Nhung đột ngột chuyển biến xấu. Nữ ca sĩ được xác định qua đời vì COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dem-muom-con-gai-ruot-cong-bo-cao-pho-cua-co-ca-si-phi-nhung-427556.html