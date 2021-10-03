Chuẩn bị lễ cúng thất đầu tiên cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột mặc áo lam, buồn bã tựa đầu vào vai người thân

Mới đây, người thân tại Mỹ chia sẻ hình ảnh con gái ruột Phi Nhung chuẩn bị lễ cúng thất cho mẹ khiến nhiều người xót xa. Được biết, lễ thất đầu của Phi Nhung diễn ra vào 10 giờ ngày 3/10 (theo giờ Mỹ).

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 khiến nhiều người xót xa. Ngay sau khi thông tin được công bố, trên khắp mạng xã hội, bạn bè, fan hâm mộ đã để lại lời nhắn chia buồn cùng gia đình và mong nữ ca sĩ ra đi thanh thản.

Mới đây, vào sáng ngày 3/10, người thân cận đã chia sẻ hình ảnh Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ - mặc áo lam, buồn bã xuất hiện tại một ngôi chùa ở Mỹ chuẩn bị cho ngày lễ thất đầu tiên của mẹ. Trong bức ảnh, bàn thờ Phi Nhung được chuẩn bị tươm tất, di ảnh cũng được đặt chỉn chu hơn so với lễ cầu siêu trước đó. Theo người thân của Phi Nhung, nữ ca sĩ ngày còn sống rất thích đẹp nên gia đình đã chuẩn bị rất nhiều hoa và tất cả mọi thứ chỉn chu nhất trước lễ thất đầu diễn ra vào 10 giờ ngày 3/10 (theo giờ Mỹ).

Wendy Phạm lộ diện buồn bã, tựa vào vai người thân trước bàn thờ của mẹ tại 1 ngôi chùa ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Trước đó, con gái ca sĩ Phi Nhung đã ôm lấy người thân bật khóc khi nhìn vào di ảnh của mẹ - Ảnh: FBNV

Theo Trí Thức Trẻ, tại Việt Nam, lễ thất cố ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn ra từ 8h30 - 20h30 ngày 4/10 tại Tu viện Khánh An TP.HCM. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các khách viếng có 1 số yêu cầu riêng như: Thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế; Người đã tiêm 2 mũi vắc xin (có giấy xác nhận); Trang phục kín đáo, lịch sự (màu trắng, đen, áo fans), xếp hàng theo thứ tự, không chụp hình, livestream.

Đồng thời, ban tổ chức tang lễ cũng sẽ sắp xếp khách viếng theo từng nhóm nhỏ để hạn chế tập trung đông người giữa lúc dịch bệnh căng thẳng.

Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Theo Zing News, Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới. Hiện tại, nữ nghệ sĩ và người thân đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế TP.HCM, UBND TP.HCM để lo chu toàn hậu sự cho Phi Nhung. Người thân của Phi Nhung từ Mỹ cho biết con gái Wendy mong gặp mẹ lần cuối. Wendy Phạm có nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ.

Nghệ sĩ Việt Hương sẽ lo thủ tục đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về Mỹ Nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới. Được biết, đây là nguyện vọng của Wendy - con gái ruột của nữ ca sĩ - cũng đang sống và làm việc tại đất nước này.

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