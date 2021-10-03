Ê-kíp cố ca sĩ Phi Nhung thông báo hoãn lễ tưởng niệm ngày 4/10, lý do là gì?

Hậu trường 03/10/2021 16:44

Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý của Phi Nhung đã thông báo hoãn buổi lễ tưởng niệm nữ ca sĩ (trước đó dự định tổ chức ngày 4/10) và gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Trên khắp các diễn đàn, nhiều người đã để lại bài viết, bình luận chia buồn cùng gia đình cũng như mong rằng nữ ca sĩ có thể ra đi thanh thản.

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Ca sĩ Phi Nhung  - Ảnh: Internet

Vào tối ngày 1/10, người thân của Phi Nhung đã thông báo kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ. Sau khi thông tin được lan tỏa, người thân, đồng nghiệp đã tỏ ý sẽ có mặt để gửi lời chào cuối cùng đến giọng ca "Bông điên điển".

Tuy nhiên, ngày 3/10, thông quan trang cá nhân, trợ lý Phi Nhung bất ngờ thông báo buổi lễ sẽ bị hoãn lại. Cụ thể, tình hình dịch bệnh phức tạp nên "việc tiếp đón khách quý, chư đồng nghiệp, thân hữu chưa có sự chuẩn bị tốt nhất". Chính vì điều đó, buổi lễ sẽ không được tổ chức vào ngày 4/10/2010 như dự định mà sẽ thực hiện với thời gian thích hợp, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

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Bài viết được đăng trên trang cá nhân của quản lý Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Thêm vào đó, ngày mai cũng là Sơ thất của Phi Nhung gia đình thỉnh cầu chư Tăng Tu viện tổ chức lễ cầu siêu mang tính nội bộ, kính mong quí đồng bào các giới, những người hâm mộ cố nghệ sĩ cùng cầu nguyện cho nữ ca sĩ.

Sáng ngày 3/10, người thân cận đã chia sẻ hình ảnh Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ - mặc áo lam, buồn bã xuất hiện tại một ngôi chùa ở Mỹ chuẩn bị cho ngày lễ thất đầu tiên của mẹ.

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Wendy Phạm lộ diện buồn bã, tựa vào vai người thân trước bàn thờ của mẹ tại 1 ngôi chùa ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh, bàn thờ Phi Nhung được chuẩn bị tươm tất, di ảnh cũng được đặt chỉn chu hơn so với lễ cầu siêu trước đó. Theo người thân của Phi Nhung, nữ ca sĩ ngày còn sống rất thích đẹp nên gia đình đã chuẩn bị rất nhiều hoa và tất cả mọi thứ chỉn chu nhất trước lễ thất đầu diễn ra vào 10 giờ ngày 3/10 (theo giờ Mỹ).

Chuẩn bị lễ cúng thất đầu tiên cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột mặc áo lam, buồn bã tựa đầu vào vai người thân

Chuẩn bị lễ cúng thất đầu tiên cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột mặc áo lam, buồn bã tựa đầu vào vai người thân

Mới đây, người thân tại Mỹ chia sẻ hình ảnh con gái ruột Phi Nhung chuẩn bị lễ cúng thất cho mẹ khiến nhiều người xót xa. Được biết, lễ thất đầu của Phi Nhung diễn ra vào 10 giờ ngày 3/10 (theo giờ Mỹ).

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