Vợ cũ Bằng Kiều ở lễ cúng thất đầu của Phi Nhung tại Mỹ: 'Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi'

Hậu trường 04/10/2021 10:11

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã đăng tải bài viết cùng hình ảnh trong buổi lễ cúng thất đầu của cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ khiến nhiều người xót xa.

Sáng ngày 4/10 (theo giờ Việt Nam), ca sĩ ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều và cũng là một người chị thân thiết, đã nâng đỡ Phi Nhung từ những ngày đầu làm nghề ở Mỹ đã chia sẻ về lễ cúng thất đầu tiên của nữ ca sĩ.

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Lễ cúng thất đầu tiên của Phi Nhung tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết "không gì có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim" khi được nhận khăn tang từ người nhà Phi Nhung, nhìn hình ảnh cố ca sĩ trên bàn thờ mà "nước mắt cứ rơi".

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Bài viết của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung từ một cô gái chân chất ngày nào giờ có hàng triệu người Việt biết đến và đau xót cho sự ra đi của cô. Tình yêu thương mà Phi Nhung nhận được là thứ mà dù có tiền cũng không thể sở hữu. Vì vậy, "an nghỉ em nhé, em có thể cười tươi được rồi đó".

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Trizzie Phương Trinh tại lễ cúng thất của Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 

Ngoài ra, vợ cũ Bằng Kiều cũng cho biết buổi lễ hôm nay chỉ làm trong phạm vi gia đình, không thông báo rộng rãi. "Các anh chị em nghệ sĩ hoặc bạn của Phi Nhung muốn đến cúng những cái thất sau cho Phi Nhung thì xin liên lạc với mình để biết ngày giờ".

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Liên quan đến lễ cúng thất đầu của Phi Nhung tại Việt Nam, hôm qua, ê-kip cua nữ ca sĩ đã có thông báo chính thức trên mạng xã hội.

"Ngày mai, mùng 4/10/2021 (28/08 Tân Sửu) là tuần sơ thất của cố Phật tử Phi Nhung - Tịnh Bình, gia quyến thỉnh cầu chư Tăng Tu viện tổ chức lễ cầu siêu mang tính nội bộ, kính mong quý đồng bào các giới, những người hâm mộ cố nghệ sĩ nhất tâm cầu nguyện hương linh chị sinh về cảnh giới an lành của chư Phật" - chia sẻ của quản lý trên trang cá nhân.

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