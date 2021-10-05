Động thái của Thủy Tiên sau khi tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng xác nhận số tiền 14 tỷ hỗ trợ bà con trong tỉnh

Hậu trường 05/10/2021 09:53

Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh vấn đề liên quan đến 14 tỷ hỗ trợ tỉnh này.

Thời gian qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên vướng không ít ồn ào xoay quanh vấn đề minh bạch trong từ thiện. Ngày 17/9, nữ ca sĩ cùng chồng đã đến ngân hàng sao kê số tiền 177 tỷ đồng kèm theo một buổi livestream ngắn giải đáp những thắc mắc chính của cư dân mạng liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, những thông tin trái chiều vẫn không hề lắng xuống mà càng được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn.

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Vợ chồng Thủy Tiên đến ngân hàng sao kê - Ảnh: Internet

Đến tối ngày 4/10, trên trang cá nhân, Thủy Tiên bất ngờ thông báo  tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức xác minh nhận 14 tỷ đồng tiền hỗ trợ lũ lụt từ phía nữ ca sĩ. Con số này hoàn toàn trùng khớp với thông báo trước đó của Thủy Tiên. Phía giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" cũng cho hay chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp đầy đủ chứng từ cần thiết với cơ quan điều tra.

"Xin cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác minh và khẳng định kịp thời, đúng lúc. Đồng thời, đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ cần thiết trong quá trình phối hợp làm việc với Cục Cảnh sát hình sự. Như vậy, số tiền thực tế Thủy Tiên hỗ trợ tại Quảng Ngãi là 14 tỷ đồng hoàn toàn chính xác với con số đã công bố trước đó" -  phía Thuỷ Tiên thông báo.

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Thủy Tiên lên tiếng cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác minh và khẳng định kịp thời - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 4/10, bà Hà Thị Anh Thư - phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi - xác nhận văn bản ký xác nhận ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi 14 tỉ đồng là do mình ký.

Theo đó, vào cuối tháng 11/2020, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 và lũ lớn. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ với tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ bà con. Tiếp sau đó, chính quyền địa phương chọn những hộ thiệt hại nặng nhất và lập danh sách từ các xã.

"Khi đoàn ca sĩ Thủy Tiên về đã hỗ trợ trực tiếp cho 2.620 hộ dân. Việc hỗ trợ này có sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi" - bà Thư cho biết.

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Tại Quảng Ngãi, cán bộ địa phương trực tiếp đếm tiền để đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao cho bà con bị thiệt hại do bão lụt - Ảnh: Tuổi Trẻ

Giải thích việc chỉ trong 1 ngày, đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ đến 2.620 người khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi, bà Thư cho biết không phải đoàn ca sĩ Thủy Tiên đi đến từng huyện, mà 2.620 hộ dân ở các huyện tập hợp về huyện Mộ Đức và ca sĩ Thủy Tiên chỉ đến địa điểm này trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Tính minh bạch của số tiền hỗ trợ là chính xác bởi cán bộ địa phương tham gia đếm tiền, phía ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tận tay người dân.

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Toàn bộ người dân nhận hỗ trợ trên toàn tỉnh đều về huyện Mộ Đức, đoàn ca sĩ Thủy Tiên không trao riêng lẻ từng điểm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo bà Thư, danh sách các hộ dân nhận tiền từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên tại các địa phương đều lưu giữ cụ thể. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi nắm thông tin dư luận có làm việc với Ban Dân vận, phía ban cũng cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan.

Bà Thư khẳng định tại tỉnh Quảng Ngãi số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao là chính xác và có đầy đủ giấy tờ đối chứng cũng như xác minh từng hộ dân cụ thể. "Thậm chí trong quá trình đếm tiền, có người dân được trao nhầm 5,5 triệu đồng đã đến trả lại", bà Thư nói.

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