Một nữ ca sĩ nghẹn ngào hát tưởng nhớ Phi Nhung: 'Tiếng chị còn đây, người đâu mất rồi'

Giọng hát của một đàn em thân thiết gửi đến giọng ca Bầu ơi đừng khóc - Phi Nhung đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Ca sĩ Phi Nhung ra đi vì Covid-19 để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Ngay sau khi có thông báo chính thức, trên khắp mạng xã hội, nhiều người đã để lại lời nhắn chia buồn cùng người thân nữ ca sĩ và hy vọng cô có thể ra đi thanh thản.

Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, ca sĩ Tố My dã đăng tải một đoạn clip thể hiện lại một ca khúc ý nghĩa để tưởng nhớ "đàn chị". Kèm theo đó, Tố My cảm ơn ca khúc "Bậu về nơi đâu" và bản phối đã thay nữ ca sĩ nói lên nỗi lòng của mình và khán giả với Phi Nhung.

Ngọc nữ Bolero Tố My - Ảnh: Internet

"Tiếng chị còn đây, người đâu mất rồi. Cảm ơn ca khúc Bậu về nơi đâu và bản phối vô cùng cảm xúc của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển đã nói thay nỗi lòng của My và hàng triệu khán giả thương tiếc chị" - trích bài viết của Phi Tố My.

Bài viết của Tố My - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Tố My cũng mong rằng cố ca sĩ hãy yên nghỉ và những người đồng nghiệp lẫn khán giả vẫn luôn mãi nhớ về những kỷ niệm đẹp, một giọng hát trong trẻo mang tên Phi Nhung.

Về sự ra đi của Phi Nhung, trước đó, nữ ca sĩ vốn có kế hoạch bay sang Mỹ chuẩn bị cho show diễn hải ngoại sắp tới, đồng thời, cũng là thực hiện lời hứa đón sinh nhật Wendy - con gái ruột của cô tại Mỹ. Tuy nhiên, giọng ca "Bông điên điển" đã quyết định ở lại tham gia công tác xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mùa dịch.

Theo lịch trình, lễ tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào hôm 4/10. Tuy nhiên, vì tình hình Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên ê-kíp đã thông báo hoãn buổi lễ, mọi thông tin sẽ được cập nhật sau.

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