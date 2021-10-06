Sau Quảng Trị, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục lên tiếng về việc cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn vào mùa mưa lũ

Hậu trường 06/10/2021 21:17

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có thông báo chính thức liên quan đến quá trình từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và đoàn của cô tại địa phương.

Những ngày gần đây, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh liên tục vướng ồn ào thiếu minh bạch trong từ thiện. Dù ngày 19/7, vợ chồng nữ ca sĩ đã đến ngân hàng sao kê 177 tỷ đồng và công bố trước công chúng nhưng mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dư luận liên tục đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh tính minh bạch về số tiền cứu trợ tại các địa phương, trong đó có huyện Thanh Chương, Nghệ An

Theo như văn bản xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương, Nghệ An, đoàn của Thủy Tiên đã ủng hộ cho các gia đình thiệt hại với tổng số tiền là 5 tỷ 189 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn cũng hộ trợ xây dựng 2 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi là cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ) và cầu bản Xốp Lằm (xã Thanh Sơn), tổng trị giá 2 cầu 1,5 tỉ đồng; 20 xuồng cứu hộ cho 20 xã, tổng trị giá 200 triệu đồng.

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Văn bản xác nhận cứu trợ của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương - Ảnh:Pháp luật và Bạn đọc

 Theo Pháp luật và Bạn đọc, ông Lê Thiết Hùng - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Thanh Chương cho biết, tháng 11/2020, lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã thông qua Ủy ban huyện tới tổ chức trao quà. Ông Hùng khẳng định, công tác cứu trợ minh bạch, đầy đủ, đáp ứng nguyện vọng cấp thiết trong lúc huyện gặp khó khăn. Phía huyện làm nhiệm vụ giám sát, bố trí lực lượng, sắp xếp các đợt trao theo đợt đúng như đoàn Thủy Tiên yêu cầu.

"Tôi có theo đoàn chứng kiến, đi trao quà cho người dân. Quy trình giám sát ổn định, trật tự tại hội trường. Chỉ có người dân được hỗ trợ mới được vào, còn ai đến xem hay quay chụp đều phải ở ngoài hội trường hết" - ông Hùng bày tỏ chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

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Thủy Tiên và Công Vinh trong buổi cứu trợ ở Nghệ An - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến ồn ào từ thiện của nữ ca sĩ, ông Hùng cho biết: "Chúng tôi không kiểm đếm số tiền và cũng không động vào số tiền, đoàn họ tự trao trực tiếp. Bên Mặt trận tỉnh và Mặt trận huyện chỉ chứng kiến thôi. Sau buổi trao quà, người dân đều phấn khởi, không có khiếu nại gì". 

Cũng trong chiều 6/10, ông Trình Văn Nhã, chủ tịch UBND huyện Thanh Chương khẳng định quy trình tổ chức nhận quà thiện nguyện ở Thanh Chương làm chặt chẽ. Các xã đều lập danh sách gửi lên huyện, sau đó phát phiếu và thông báo thời gian, địa điểm nhận quà. Còn về việc  văn bản xác nhận cứu trợ không có mục thống kê rõ ràng số hộ dân, số tiền trao cho mỗi hộ, vị này cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng và sẽ có thông tin cụ thể lại sau.

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