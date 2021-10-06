Lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM trước ngày 15/10

Tin y tế 06/10/2021 20:33

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị UBND TP.HCM về việc sắp xếp, hỗ trợ để các đoàn cán bộ y tế chống Covid-19 trở về địa phương trước ngày 15/10.

Theo Người Lao Động, Bộ Y tế ngày 6/10 có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 được trở về địa phương công tác. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm đủ nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM. 

Một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM liên tục từ tháng 7 đến nay. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 18 ngày 30/9 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. 

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Nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia tay đồng nghiệp để vào Nam chống dịch - Ảnh: VOV

Cũng đưa tin về sự việc, theo VOV, trước những diễn biến khả quan này, ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn gửi UBND TP.HCM về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 được trở về địa phương công tác.

Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời bảo đảm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức bố trí sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM được về địa phương đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15/10/2021.

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Từ khóa:   TP.HCM cán bộ y tế thông tin Covid - 19

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