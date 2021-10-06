Tin vui: Bộ Y tế tiếp nhận thêm 300.000 liều vaccine COVID-19 và trang thiết bị chống dịch từ Australia

Chiều ngày 6/10, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ bàn giao 300.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca cùng nhiều thiết bị y tế khác của Chính phủ Australia hỗ trợ cho Việt Nam.

Theo Sức khỏe Việt Nam, chiều ngày 6/10, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ bàn giao 300.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca; 614.000 khẩu trang N95 và khẩu trang phẫu thuật; 40.800 bộ quần áo bảo hộ của Chính phủ Australia hỗ trợ cho Việt Nam. Bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam và TS Trường Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự lễ bàn giao. Cùng với lô vaccine hơn 400.000 liều đã trao trước đó, tổng số vaccine phòng COVID-19 Australia hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 700.000 liều. Đây là lô vaccine thứ 2 trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam để chống dịch COVID-19 trong năm 2021.

“Tôi vui mừng khi thấy thêm nhiều liều vaccine được chuyển từ Australia đến Hà Nội và Australia đã tăng mức cam kết hỗ trợ cho việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam” - Đại sứ Mudie nói. Tại buổi lễ, Đại sứ Mudie thông báo Australia sẽ tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine COVID-19, thông qua UNICEF mua và cung ứng cho Bộ Y tế Việt Nam. Hỗ trợ này sẽ nâng số lượng vaccine Australia đóng góp cho Việt Nam lên khoảng 5,2 triệu liều. Hiện nay tổng giá trị cam kết của Australia trong việc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 là 60 triệu dollar Australia.

Lễ bàn giao 300.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca và nhiều thiết bị y tết khác được diễn ra vào chiều nay - Ảnh: Sức khỏe Việt Nam Trong thông báo về việc hỗ trợ thêm vaccine, Đại sứ Mudie cho biết: “Với tư cách là một người bạn và đối tác thân thiết, Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19”. Ngoài việc hỗ trợ phân phối vaccine tại Việt Nam, Australia đang hợp tác với UNICEF để hỗ trợ nâng cấp dây chuyền lạnh, đào tạo cho nhân viên y tế, hỗ trợ truyền thông ở các tỉnh vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, hợp tác giữa 2 nước về lĩnh vực y tế được tăng cường. Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh: “Chúng tôi vui mừng khi biết Chính phủ và nhân dân Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine. Đây là sự giúp đỡ rất cần thiết, quý báu để chào mừng 48 năm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và giúp Việt Nam tiếp cận được thêm nhiều nguồn vaccine để phục vụ phòng chống dịch”. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ nhanh chóng phân bổ 300.000 liều vaccine AstraZeneca và trang thiết bị bảo hộ tiếp nhận hôm nay đến các cơ sở y tế, các địa phương để phục vụ phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

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