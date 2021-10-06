Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 từ TP.HCM về các địa phương không cần cách ly tập trung

Công văn của Bộ Y tế cho biết hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Theo Lao Động, ngày 6/10, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP.HCM , Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận người về từ những tỉnh, thành này chỉ đạo thực hiện việc cách ly và xét nghiệm cho người dân. Tất cả người về từ 4 tỉnh, thành này đều phải xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh) vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được xử lý theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp chặt chẽ UBND các tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân đảm bảo chu đáo, an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hàng trăm người dân được lực lượng ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đưa về tập trung tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế, UBND cấp huyện, xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn.

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, sở y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà theo hướng dẫn tại Quyết định số 4038 ngày 21/8 của Bộ Y tế và thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ và phòng, chống dịch cho người dân theo Quyết định số 4042 ngày 21/8 của Bộ Y tế.

Cũng đưa tin về văn bản, trang Sức khỏe và Đời sống nêu rõ về việc chỉ đạo thực hiện cách ly đối với người về từ TP HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An như sau:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp) thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

Những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài, việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Bộ Y tế nêu rõ: Căn cứ tình hình dịch và điều kiện thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, tạo điều kiện tối đa cho người dân, đồng thời không tạo áp lực, quá tải và có nguy cơ gây lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.