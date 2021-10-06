Người bệnh đái tháo đường dễ mắc COVID-19 nghiêm trọng, nguyên nhân là do đâu?

Tin y tế 06/10/2021 09:13

Nghiên cứu mới từ Đại học Y khoa Michigan đã khám phá ra lý do những bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường typ 2 có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng. Từ đó, hy vọng phát triển một liệu pháp điều trị tiềm năng.

Theo Sức khỏe và Đời sống, bệnh đái tháo đường type 2 là một trong những yếu tố nguy cơ chính khiến bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Nghiên cứu mới từ Đại học Y khoa Michigan đã khám phá ra lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Các nhà khoa học cho hay, nguyên nhân chính có thể là do một loại enzyme có tên SETDB2. Cũng chính loại enzym này có liên quan đến các vết thương viêm, không lành được tìm thấy ở những người mắc bệnh đái tháo đường.

BS. W. James Melvin của Khoa Phẫu thuật, Vi sinh và Miễn dịch học (Đại học Y khoa Michigan) và các cộng sự đã thăm dò mối liên hệ có thể có giữa enzyme này và chứng viêm nhiễm ở bệnh nhân COVID-19 trong ICU (phòng hồi sức tích cực).

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bệnh đái tháo đường type 2 là một trong những yếu tố nguy cơ chính khiến bệnh COVID-19 nghiêm trọng - Ảnh: Internet 

Nghiên cứu trên chuột bị nhiễm coronavirus cho thấy, enzyme SETDB2 đã bị giảm trong các tế bào miễn dịch liên quan đến phản ứng viêm, được gọi là đại thực bào, ở những con chuột bị mắc bệnh đái tháo đường. Sau đó, các nhà nghiên cứu cũng thấy điều tương tự ở các đại thực bào bạch cầu đơn nhân trong máu của những người mắc bệnh đái tháo đường và COVID-19 nặng. Đây có thể là nguyên nhân xuất hiện cơn bão cytokine ở những bệnh nhân này.

 

Những phát hiện trước đây từ phòng thí nghiệm đã chứng minh rằng interferon, một cytokine quan trọng đối với khả năng miễn dịch với virus, làm tăng SETDB2 để đáp ứng với việc chữa lành vết thương. Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã phát hiện ra huyết thanh từ những bệnh nhân trong ICU bị đái tháo đường và COVID-19 nặng có sự giảm interferon-beta so với những bệnh nhân không bị đái tháo đường.

Để kiểm tra điều này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng interferon beta cho những con chuột mắc bệnh đái tháo đường nhiễm coronavirus và thấy rằng chúng có thể làm tăng SETDB2 và giảm các cytokine gây viêm.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một con đường điều trị tiềm năng cho bệnh nhân đái tháo đường mắc COVID-19 nặng. Những phát hiện của nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin cho các thử nghiệm lâm sàng về interferon. Nếu có thể nhắm mục tiêu đến bệnh nhân đái tháo đường bằng interferon, đặc biệt là giai đoạn đầu của bệnh nhiễm trùng, thì điều đó thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc điều trị bệnh nhân khi mắc COVID-19.

Theo thông tin được đăng tải về website của Bộ Y tế, có 3 nguyên nhân chính khiến bệnh nhân đái tháo đường dễ bị biến chứng nặng:

– Hệ miễn dịch ở bệnh nhân đái tháo đường yếu, khó đánh bại virus, làm kéo dài quá trình hồi phục

– Đường huyết cao có thể là môi trường tốt cho virus phát triển.

– Có biến chứng hoặc bệnh đi kèm như bệnh tim mạch, tăng huyết áp…làm nặng thêm bệnh

Có nhiều nguyên nhân khiến cho việc kiểm soát đường huyết ở các bệnh nhân đái tháo đường nhiễm Covid-19 khó khăn là:

– Chế độ ăn và giờ ăn thay đổi, nhất là bệnh nhân ở các khu cách ly

– Thiếu hoặc thay đổi các thuốc uống đái tháo đường tại vùng bị cách ly

– Bệnh nhân bị viêm, nhiễm khuẩn… khi đó cơ thể có phản ứng tăng tiết glucocorticoid và một số nội tiết tố khác để chống stress và viêm nhưng chính các nội tiết tố này lại làm tăng đường huyết

– Lo âu, sợ hãi, căng thẳng (stress) cũng làm tăng đường huyết

– Một số bệnh nhân nặng cần điều trị glucocorticoid

– Bản thân virus Covid-19 kích thích cơ thể tăng sản xuất nhiều cytokine viêm, gây stress nặng ở các bệnh nhân nặng và nguy kịch

– Ảnh hưởng của các thuốc giảm đau chống viêm (Aspirrin, Paracetamol, Ibuprofen…) được sử dụng dể điều trị làm giảm triệu chứng của bệnh

– Không tập thể dục do chỉ ở trong nhà.

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