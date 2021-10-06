Chuẩn bị đón gần 3.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Quảng Bình bằng tàu hỏa

Sau khi TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam trở lại trạng thái “bình thường mới”, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con, Quảng Bình đã chủ động triển khai kế hoạch thứ 2 đón người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 về quê.

Theo Pháp luật TP.HCM, công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng công ty dự kiến tổ chức 4 chuyến tàu đưa người dân Quảng Bình đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê. Cụ thể, đoàn tàu có 14 toa xe, gồm 12 toa chở khách, một toa công vụ và một toa phục vụ ăn uống.

Thời gian xuất phát tàu SE16 là ngày 8/10 tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ, tại ga Dĩ An lúc 9 giờ và tại ga Biên Hòa lúc 9 giờ 42. Tàu SE18 xuất phát cùng ngày tại ga Sài Gòn lúc 10 giờ 40, tại ga Dĩ An lúc 11 giờ 42 và tại ga Biên Hoà lúc 12 giờ 22.

Trong ngày 9/10, hai chuyến tàu gồm SE16 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ, tại ga Dĩ An lúc 9 giờ và ga Biên Hoà lúc 9 giờ 42; tàu SE18 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 10 giờ 40, ga Dĩ An lúc 11 giờ 42 và ga Biên Hòa lúc 12 giờ 22.

Gần 3.000 công dân Quảng Bình sẽ được lên tàu hỏa về quê - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hành khách xuống tàu tại các ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ và Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình). Số lượng hành khách dự kiến là 2.800 người, thuộc các đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân, người già (nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi) đi thăm thân nhân.

Theo Pháp luật Việt Nam, để chủ động đón bà con về quê chu đáo nhất, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các địa phương thông báo chủ trương này đến toàn bộ người dân, đồng thời kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung tại địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Bình được giao chủ trì cùng với các thành viên Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh và chi nhánh đường sắt Huế, hoàn thành kế hoạch đưa người về quê trước ngày 10/10.

Trong bối cảnh TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh, tỉnh Quảng Bình vận động người không thuộc diện ưu tiên, nhất là người lao động không tự ý di chuyển về quê, tiếp tục ở lại lao động sản xuất, đồng hành cùng các tỉnh phía Nam vượt qua đại dịch.

Trước đó, ngày 22/8, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hai chuyến bay đưa gần 400 thai phụ, trẻ em về quê.

Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 từ TP.HCM về các địa phương không cần cách ly tập trung Theo công văn mới nhất của Bộ Y tế, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu.

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