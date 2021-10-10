Xuất hiện với gương mặt lạ hoắc, Ninh Dương Lan Ngọc bị ngờ can thiệp dao kéo

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã xuất hiện với khuôn mặt lạ hoắc, đến cả người hâm mộ nhận không ra. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Ninh Dương Lan Ngọc được ví như 'ngọc nữ' của nền điện ảnh Việt Nam vì ngoài khả năng diễn xuất, cô còn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp tự nhiên. Tuy vậy, hình ảnh mới nhất của cô lại khiến người hâm mộ phải hốt hoảng vì quá khác lạ.

Gương mặt trang điểm khác lạ của Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc vừa update trạng thái mới cùng với bức ảnh xinh đẹp của mình. Nhưng khuôn mặt trong bức ảnh lại khác lạ đến mức chủ nhân của nó cũng không muốn nhận: "Bé quên luôn mặt chị bé sao mà makeup nhìn lạ thế".



Trước đây, đã nhiều lần nữ diễn viên bị mắc các lỗi trang điểm khiến khuôn mặt của cơ trở nên khác xa với thước ngày - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều netizen đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình với vẻ mặt vô cùng lạ lẫm của Ninh Dương Lan Ngọc. Dù chính chủ đã lên tiếng là do lỗi makeup nhưng nhiều comment đều hướng về quan điểm nữ diễn viên dao kéo gương mặt mình. Tuy vậy, vẫn có nhiều người bênh vực cô, cho rằng đây thật sự là lỗi trang điểm và hiệu ứng của các app chỉnh sửa mà thôi.

Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả vì tạo hình nhí nhảnh, năng động, hài hước của mình ở chương trình Running Man bản Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả vì tạo hình nhí nhảnh, năng động, hài hước của mình ở mùa 1 của chương trình Running Man bản Việt. Ở mùa 2 của chương trình, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự khen ngợi bởi các tình huống lăn xả hết mình, mang lại nụ cười cho các thành viên và người xem chương trình.

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