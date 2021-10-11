Thúy Nga làm một điều đặc biệt cho cố NS Phi Nhung vào tang lễ của cô ở Mỹ

Vì đương thời, Phi Nhung là một người thành tâm hướng Phật, Thúy Nga đã quyết định sẽ thắp nhang và tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung trong thời gian 49 ngày tại một tịnh xá tại Mỹ.

Theo chia sẻ của Thúy Nga, tuy vào ngày mai - 12/10, lễ tang của cố NS Phi Nhung chính thức được tổ chức tại chùa Huệ Quang, Hoa Kỳ, nhưng gia đình của nữ ca sĩ đã tổ chức cúng cơm và tụng kinh cho cô vào sáng nay tại Tịnh thất Giác An. Gia đình của nữ ca sĩ Phi Nhung đã tổ chức cúng cơm và tụng kinh cho cô vào sáng nay tại Tịnh thất Giác An - Ảnh: FBNV Túc trực với gia đình Phi Nhung còn có danh hài Thúy Nga, cô cho biết bản thân sẽ đến Tịnh xá này thắp nhang và tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung trong thời gian 49 ngày vào mỗi cuối tuần.

Thúy Nga cho hay, bản thân sẽ đến Tịnh xá này thắp nhang và tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung trong thời gian 49 ngày vào mỗi cuối tuần vì cô may mắn sống gần Tịnh xá này - Ảnh: FBNV Thúy Nga còn tiết lộ, giọng nói của Wendy - con gái ruột Phi Nhung giống hệt nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV Thúy Nga cho hay, bởi lẽ cô có thể làm điều này là vì cô may mắn sống gần Tịnh xá này. Nữ danh hài còn tiết lộ, giọng nói của Wendy - con gái ruột Phi Nhung giống hệt nữ ca sĩ đến mức cô không tin rằng giọng ca "Bông Điên Điển" đã ra đi. Lễ tang của cố NS Phi Nhung chính thức được tổ chức tại chùa Huệ Quang, Hoa Kỳ vào ngày 12/10 - Ảnh: FBNV Nguyên văn chia sẻ của Thúy Nga trên trang cá nhân của mình: "Sáng nay, ghé Tịnh thất Giác An tụng kinh cùng các quý Thầy, gia đình ca sĩ Phi Nhung và các anh chị em cô chú Phật tử tụng kinh cầu nguyện cho Phạm Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, sinh năm 1970, tử biệt 2021. Hướng nguyện cho hương linh của cố NS Phi Nhung mau siêu thoát về đất Phật.

Hôm nay, trò chuyện chút với con gái Wendy tự dưng thấy nhớ Phi Nhung quá luôn vì cô con gái có giọng nói y hệt Mẹ. Mặc dù cô bé ở Mỹ từ bé mà mới nghe qua cứ tưởng PN đang nói chuyện với mình ko ah! Phi Nhung nè! Chỗ tui ở cũng gần Tịnh xá nên sẽ sắp xếp tranh thủ mỗi cuối tuần sẽ ghé thắp nén nhang và tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung trong 49 ngày thất này nhé! Vui nha cô gái xinh đẹp, ai cũng yêu thương và nhớ mãi giọng hát rất hay của Phi Nhung. Hôm nay, nhìn hình Nhung cười tươi và nghe giọng nói Wendy tui vẫn chưa tin được là PN đã ra đi luôn ah Nhung ơi!"

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