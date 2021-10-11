Một 'bầu show' hải ngoại tiết lộ sự thật về cát-sê của Hồ Văn Cường khi lưu diễn

"Ông bầu" này cho biết, nếu biết được "bản chất" của Hồ Văn Cường và gia đình của cậu, ông sẽ không bao giờ đồng ý cho Hồ Văn Cường sang Úc lưu diễn.

Sau khi cố NS Phi Nhung qua đời, vấn đề về tiền cát-sê của cậu con nuôi Hồ Văn Cường trong suốt 6 năm vẫn là một ẩn số lớn mà nhiều người tò mò. Trước khi ra đi, nữ ca sĩ từng tiết lộ tất cả tiền cát-sê của giọng ca nhí đều được quản lý của cô giữ và sẽ trao trả cho HVC khi cậu đủ 18 tuổi, vì vậy khoảng thời gian qua đã có nhiều điều tiếng về số tiền này.

Trước khi ra đi, Phi Nhung từng tiết lộ tất cả tiền cát-sê của giọng ca nhí đều được quản lý của cô giữ - Ảnh: Internet Khi có nhiều người liên tục lên tiếng đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cường, quản lý của Phi Nhưng đã thông báo sẽ hoàn lại số tiền đã giữ của cậu trong suốt thời gian qua. Trước hàng loạt sự việc xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn, Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng, điều này khiến cậu bị nhiều người chỉ trích.

Mới đây, một "bầu show" hải ngoại nổi tiếng đã tiết lộ sự thật về thù lao đi diễn của Hồ Văn Cường ở Úc. Theo đó, người này cho biết cát-sê của Hồ Văn Cường không nhiều và anh chàng cũng không nhận được nhiều lời mời đi hát như mọi người vẫn nghĩ. Ngoài ra, người này còn khẳng định rằng nếu biết được "bản chất" của Hồ Văn Cường và gia đình của cậu, ông sẽ không bao giờ đồng ý cho Hồ Văn Cường sang Úc lưu diễn. Chia sẻ của 'bầu show' hải ngoại này - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, ông cho biết, nhiều ca sĩ nổi tiếng khi đi diễn thường "kẹp gà" theo để nâng đỡ đàn em của mình, Phi Nhung cũng không ngoại lệ. Trong một show diễn mà ông mời Phi Nhung đến hát đã được đưa ra yêu cầu từ quản lý Dziễm Phạm: "Nếu anh muốn Phi Nhung góp mặt trong lần này thì anh cố gắng thu xếp cho thêm con nuôi của Phi Nhung đi kèm nhe. Anh chỉ cần lo giúp visa và vé máy bay cho cháu. Anh không cần phải trả cát-sê, chủ yếu là cho cháu có cơ hội được cọ xát và làm quen với sân khấu, khán giả hải ngoại và cho cháu có cơ hội được đi nước ngoài".

Người này cho biết, "con nuôi" được nhắc ở trên chính là Hồ Văn Cường sau khi cậu bé đạt quán quân Vietnam Idol năm 2016. Ngoài ra, HVC còn được sang Úc lưu diễn vài lần nữa theo Phi Nhung nhưng chỉ cần bên tổ chức lo vé máy bay và visa chứ không hề nhận cát-sê vì bản chất là HVC không phải là ca sĩ có mặt trong danh sách được diễn mà chỉ là một tân binh được đi theo Phi Nhung. HVC không phải là ca sĩ có mặt trong danh sách được diễn mà chỉ là một tân binh được đi theo Phi Nhung nên không hề được trả cát-sê - Ảnh: Internet "Tôi muốn xác minh điều này để mọi người dù đang ở đâu đó, khi đọc được những chia sẻ này thì hiểu rõ hơn về cái được gọi là cát-sê của Hồ Văn Cường khi đi lưu diễn tại hải ngoại. Cách đây hai hôm khi xem livestream của trung tâm Thúy Nga, tôi lại phát hiện điều thú vị hơn nữa là ê-kíp của cố ca sĩ Phi Nhung còn phải bỏ tiền ra lo cả vé máy bay và visa cho Hồ Văn Cường qua Mỹ diễn. Vậy thì quý vị cũng đã có một sự nhìn nhận rõ ràng hơn nữa với chia sẻ của tôi trên cương vị của một nhà tổ chức tại Úc" - Người này viết. Người này cũng khẳng định Phi Nhung quả thật không giữ tiền của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Hơn nữa, "ông bầu" này cũng giải thích về việc nghệ sĩ thương lượng cát sê. Ông cho hay, nghệ sĩ chuyên nghiệp chỉ biết lên sân khấu trình diễn chứ không hề tham gia trực tiếp trong việc mặc cả thù lao với ban tổ chức chương trình. Vì vậy, nói Phi Nhung đã giữ tiền của Hồ Văn Cường là hoàn toàn sai lầm. "Nghệ sĩ họ chỉ biết khi lên sân khấu là cống hiến hết mình với khán giả. Bởi vậy ai đó đang lên tiếng nói Phi Nhung đã giữ tiền của Hồ Văn Cường là một sự vu khống, thiếu hiểu biết. Hơn nữa, đừng nói những điều không phải với người đã khuất, nghiệp này trả hoài không thể hết được đâu." - Ông nói thêm. Hồ Văn Cường trong một lần đi diexn hải ngoại cùng Phi Nhung - Ảnh: Internet Cuối cùng, vị "bầu show" này nhắn nhủ tới Hồ Văn Cường rằng phải nhớ công ơn Phi Nhung tuy không sinh ra cậu nhưng cũng có công dưỡng dục vậy nên sự im lặng của cậu chính là đứng nhìn người khác chà đạp lên Phi Nhung. "Hay con cố tình im lặng cho một dấu chấm hết, một sự kết thúc! Con nghĩ xem những người đồng nghiệp với con họ nghĩ gì về Con sau này nếu con tiếp tục làm nghề. Với sự im lặng của con thì cũng là dấu chấm hết cho sự liên hệ giữa con và chú." - Ông bầu này viết.

Bạn thân cố NS Phi Nhung lên tiếng trách móc Hồ Văn Cường: 'Phi Nhung đã sai khi nhận con làm con nuôi' Bạn thân của ca sĩ Phi Nhung mới đây đã viết một bức tâm thư gửi đến Phi Nhung và Hồ Văn Cường, người này cho rằng cố NS đã quá tốt với cậu con trai nuôi mà HVC lại chỉ biết im lặng để mẹ nuôi mình bị chỉ trích.

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