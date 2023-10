Người trong ê-kíp của Phi Nhung viết '8 sự thật' về mối quan hệ của Hồ Văn Cường và cố NS, ẩn ý rằng 'hậu quả sẽ khó lường'

Nguyên văn bài đăng "Phi Nhung - Hồ Văn Cường và 8 sự thật cần biết": 1. Lý do Phi Nhung nhận nuôi Hồ Văn Cường, chính là tôi: Đỗ Quang Chí, thời điểm xem tập đầu tiên lên sóng mình cũng như bao người thấy thương hoàn cảnh của con: bố làm thợ hồ, mẹ nhổ rau thuê, cậu bé phải đi hát đám cưới để phụ giúp kinh tế gia đình, và ước mơ nhấn mạnh con muốn có điều kiện để học hết cấp 3 vì con rất muốn đi học và khi giám khảo Tóc Tiên hỏi con thần tượng yêu mến ai thì câu trà lời là cô Phi Nhung và chính tôi là người dụ dỗ Phi Nhung xem và nhận làm con nuôi vì trước đó đi diễn nước ngoài chung tôi cảm kích vì thấy rảnh là chị lao đi shopping mua quần áo cho mấy đứa con mồ côi mà chị nhận nuôi. Cũng sau đó các đêm thi tiép theo cho đến bán kết, chung kết đều có sự tư vấn, dàn dựng, tập luyện…của Phi Nhung giúp Hồ Văn Cường giành quán quân. Không phải là Hồ Văn Cường quán quân rồi Phi Nhung mới nhận làm con nuôi nhé. 2. Phi Nhung có cái sai và chị ấy cũng đã nhận lỗi là công khai chê trách Hồ Văn Cường trên mạng và thế giới mạng lại không đơn giản như Phi Nhung nghĩ. Hồ Văn Cường tâm sự với tôi không nói chuyện được với ai trong nhà ngay cả với mẹ ruột của mình và chỉ sợ mình Phi Nhung. Bố mẹ chúng ta cũng vậy thôi, người cương người nhu, người đóng vai thiên thần, người đóng vai ác quỷ dậy dỗ chúng ta lúc bắt đầu tập làm người lớn với cái tôi nhiều nổi loạn. Nhưng tôi chắn chắn không có đánh đập hay giam lỏng gì ở đây. 3. 18 tuổi mấy đứa trẻ được như Cường, tạm không so sánh Phương Mỹ Chi với Hồ Văn Cường vì thú thật nói về số phận, gia cảnh, xuất phát điểm đều không giống nhau… nhưng cứ cho là về ca sĩ nhí số 1 là Phương Mỹ Chi, số 2 là Hồ Văn Cường, số 3 là ai? Quả thật tôi không biết. Thử nhìn xem trước 18 tuổi, Hồ Văn Cường đã được đi Mỹ, Úc, Châu Âu lưu diễn, mấy ai làm được điều đó, hình như tôi phải 26 tuổi mới đi được chừng đó nước. Nhớ lần đi diễn Úc chung năm nào chú ngồi cạnh con, cả chuyến bay dài con háo hức không ngủ vì được đi nước ngoài, đến vùng đất mới, rồi lần diễn xong ăn trong nhà hàng Chinatown khi nghe ông chủ nói có treo hình mẹ Nhung, con đã chạy đi kiếm bằng được với vẻ đầy tự hào. 4. Các bạn đừng đánh tráo khái niệm nhờ giữ tiền giùm và bị buộc không được cầm tiền. Tôi có đọc 1 bài báo tác giả khẳng định tiền thưởng quán quân gia đình Cường còn không được cầm, tôi xin đính chính là mẹ Cường lên nhận số tiền thưởng là 180 triệu trừ 20 triệu tiền thuế, quản lý Diễm Phạm có nói gia đình mang số tiền về quê sửa nhà nhưng bố mẹ Cường gửi Diễm vì họ có quyết định khác. Còn hiện nay Phi Nhung nói không biết số tiền bao nhiêu là chuyện của Phi Nhung nhưng mẹ Cường và quản lý biết. Rồi một bộ phận bắt bẻ bảo sao cha mẹ còn sống không đưa, ủa ngộ người nào nhờ người nào giữ tiền là có tội và không được phép hay sao. Tuyên bố nuôi Cường ăn học hết 18 tuổi thì tới sau 7-7 này Cường mới thi vào đại học. 5. Về chuyện học bổng và học phí, cũng chính Phi Nhung là người liên lạc với hiệu trưởng và dẫn Cường lên đăng kí nhập học tại trường quốc tế. Theo quan điểm cá nhân của tôi, một phần Cường được học bổng cũng là do quan hệ và tên tuổi của Phi Nhung. Nhưng, có 1 chữ nhưng to đùng không ai hiểu là dù miễn phí học phí thì mỗi năm Phi Nhung vẫn phải trả tiền túi khoảng 80 triệu cho các chi phí bán trú, xe đưa rước, đồng phục, phí cơ sở vật chất… 6. Gia đình Hồ Văn Cường không muốn về quê, nhưng sao cứ chụp cái nhà ở quê mà 1 năm họ về được vài ngày rồi quy chụp là không có tiền sửa nhà. Mặc dù cả khi bạn đã có nhiều tiền hơn, nhưng khi về quê bạn có hô to lên tôi đang giàu lắm, nhiều tiền lắm không, cái tâm lý sợ hàng xóm họ hàng vay mượn nên thì cứ uh thôi ai hỏi thăm cũng nói trên thành phố đủ ăn thôi…nhớ lại câu chuyện có gia đình nọ bỗng trúng vé số độc đắc, chưa được 1 tiếng làng trên xóm dưới bu quanh rồi mượn rồi vay…nghĩ thôi cũng sợ, dạ bố mẹ Hồ Văn Cường cũng đã trả lời báo chí trong đoạn clip họ thích cuộc sống ở Sài Gòn, họ biết số tiền nhưng tại sao họ phải khai với những người không quen biết về số tiền họ có, tại sao ạ? 7. Và tôi nhấn mạnh số tiền quản lý giữ giùm chính mẹ của Cường nói với tôi muốn rút ra lúc nào cũng được, cũng rút ra rút vào đưa cho cô gái mỗi lần ở quê lên chơi. Bố Cường thì nói với tôi con gái họ lấy chồng thì theo chồng và có cuộc sống riêng, cũng từng nói chuyện qua điện thoại với phóng viên Zing cầu xin bỏ mấy video bôi xấu gia đình mình xuống. Và để giảm bớt gánh nặng cho 2 vợ chồng cô con gái, họ đã bế lên Sài Gòn nuôi đứa cháu ngoại, và đứa cháu đó nuôi ở đâu, nuôi ở nhà Phi Nhung mấy tháng nay và cũng chính bố Cường xúc động kể cho tôi là Phi Nhung cưng cháu ngoại của họ lắm lắm lắm. 8. Trước khi viết stt này tôi có gọi tâm sự cùng Cường với tư cách người giới thiệu con đến với mẹ Phi Nhung là con có thật sự cảm ơn chú giống như bao lần gặp trước không, con có hài lòng với cuộc sống hiện tại không và nếu có bất kì 1 điều gì cần phản ánh thì tìm chú vì chú sẽ tự chịu trách nhiệm cho sự mai mối này. Cộng đồng mạng thì tôi không nói vì có biết là ai đâu, nhưng trong chuyện này cần xem lại vài chuyên gia, khi mình đã luôn nhắc đến là 1 chuyên gia thì những thông tin con số mình phải chuẩn xác hãy tìm hiểu rồi hãy nói, ở đâu ra Hồ Văn Cường 1 show 50-70 triệu, nếu muốn biết rõ hơn mọi người google loạt bài của nhiều báo phỏng vấn trực tiếp bầu show, thời quán quân cao nhất 30 triệu, gần đây thì hay đi kẹp cùng Phi Nhung lương khoảng 10 triệu. Và qua câu chuyện này tôi được biết thêm 1 nhân vật là hoa hậu 200 tỷ, tự nhiên giàu cái thành hoa hậu có danh xưng là sao, viết 3,4 stt đòi này đòi kia trong khi không biết đâu là sự thật, cũng chả quen Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường, giàu mà không sang là có thật. Dài quá rồi, hẹn kì sau một ngày đẹp trời sẽ viết stt phân tích case Phi Nhung – Hồ Văn Cường và tôi bị mang tiếng khủng hoảng truyền thông vì sao, vì công ty Phi Nhung – Diễm Phạm – Hồ Văn Cường đúng là công ty gia đình mọi việc giải quyết rất kiểu gia đình