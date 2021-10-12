Ca sĩ Mỹ Lệ gọi Hồ Văn Cường là một đứa trẻ 'phức tạp', khẳng định: 'Nếu không phải là con nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường khó có ngày hôm nay'

Hậu trường 12/10/2021 09:49

Sau khi Hồ Văn Cường được quản lý của Phi nhung giải quyết xong mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc, nữ ca sĩ Mỹ Lệ đã có đôi lời nói về sự việc này.

Ồn ào về số tiền cát-sê mà phía quản lý của ca sĩ Phi Nhung giữ giúp Hồ Văn Cường đến nay đã tạm thời khép lại sau khi chiều hôm qua, ngày 11/10 HVC nhận lại toàn bộ số tiền của mình. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường cũng đã đưa ra thông báo sẽ ngừng hợp tác với công ty của Phi Nhung và chuyên tâm vào học tập.

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Mỹ Lệ cho rằng Phi Nhung vẫn rất hồn nhiên và vô tư nên mới không lường trước được đi nhận nuôi Hồ Văn Cường - một đứa trẻ rất 'phức tạp' - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Mỹ Lệ đã đăng tải một bài viết khá dài nêu lên quan điểm của bản thân sau ồn ào này. Nữ ca sĩ chia sẻ, ấn tượng của cô về Phi Nhung là một người thân thiện và đáng yêu, đối xử nhẹ nhàng và chan hòa đối với cả những đồng nghiệp ít tuổi hơn mình.

Mỹ Lệ cho biết, đa số những ngôi sao khi đã đạt tới vị trí của Phi Nhung đều "không phải dạng vừa" nữa vì phải va chạm nhiều. Tuy nhiên Phi Nhưng vẫn rất hồn nhiên và vô tư nên mới không lường trước được đi nhận nuôi Hồ Văn Cường - một đứa trẻ rất "phức tạp".

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Mỹ Lệ khâm phục Phi Nhung khi đã nuôi nấng, đùm bọc một đàn con thơ không phải con ruột của mình - Ảnh: Internet

"Con mình nó sai mình có điên lên mình tét vài roi vào mông không sao, chứ con người ta chỉ cần la nhẹ là sứt mẻ tình cảm ngay, người ngoài nhìn vào quy chụp rất mang tiếng. Nhất là mấy bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ương ương dở dở rất khó bảo, lại còn nuôi 1 đàn con, nội chừng ấy tôi đã thấy nàng quá can đảm và bác ái!" - Mỹ Lệ cho hay. Cô còn khâm phục Phi Nhung khi đã nuôi nấng, đùm bọc một đàn con thơ không phải con ruột của mình trong khi cô chỉ có 3 đứa con mà còn rất vất vả.

Nhắc đến Phương Mỹ Chi trong status của mình, Mỹ Lệ bày tỏ, đừng nên so sánh cô bé với Hồ Văn Cường. Lý giải nguyên nhân của việc này, Mỹ Lệ cho rằng vào thời điểm Phương Mỹ Chi đăng quang Á quân The Voice Kids mùa đầu tiên, nhạc dân ca hiếm có đứa trẻ nào hát hay, ngay cả quán quân năm đó là Quang Anh cũng không mấy tiếng tâm như cô bé.

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Mỹ Lệ bày tỏ, đừng nên so sánh Phương Mỹ Chi với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

"Cái gì cũng vậy thôi, cuộc thi nào cũng vậy thôi, mùa đầu tiên thì còn hào hứng, đến mùa sau nữa thi không còn giữ được sự quan tâm, quán quân bước ra khỏi cuộc thi sẽ mất hút. Sau Hương Tràm bảo đảm phần đông khán giả cũng không còn nhớ đến ai đúng không nào!" - Mỹ Lệ nói.

Đặc biệt, Mỹ Lệ khẳng định chắc nịch rằng nếu không có Phi Nhung dẫn dắt thì Hồ Văn Cường khó có cơ hội trụ lại với nghề, chứ đừng nói kiếm được nhiều tiền và đi lưu diễn thế giới.

"Và cát-sê của ca sĩ hát dân ca không cao đâu các bạn ạ, chắc chắn nếu bầu sô mời Phi Nhung thì kẹp thêm Hồ Văn Cường vào cho thêm phần màu sắc mà thôi, chắc chắn nếu không là con nuôi của Phi Nhung thì em ấy khó có thể kiếm s.how để hát, chứ đừng mong là kiếm nhiều tiền hoặc làm giàu với nghề.

Cả Phương Mỹ Chi nếu không có Quang Lê đỡ đầu và kéo đi show thì độ nóng của em ấy cũng chỉ được thời gian đầu thôi, không dễ kiếm show khi đi hát một mình và ca hát dài hơi như vậy. Và cát-sê của Hồ Văn Cường chắc chắn không giống với Phương Mỹ Chi nên không lấy tiêu chuẩn đó mà so sánh." - Mỹ Lệ viết.

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Theo ca sĩ Mỹ Lệ, Hồ Văn Cường đã không biết xem trọng việc trở thành con nuôi của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Ca sĩ Mỹ Lệ còn nói, Hồ Văn Cường đã không biết xem trọng việc trở thành con nuôi của Phi Nhung. Minh chứng rõ rằng nhất cho việc này chính là khi Phi Nhung bị hàm oan, cậu bé đã không lần nào lên tiếng an ủi hay bênh vực mẹ nuôi của mình cả.

Cuối cùng, Mỹ Lệ cho biết, status này của cô đã được viết từ tận cuối tháng 6 khi mà dư luận thi nhau đấu tố Phi Nhung. Đối với cô, Phi Nhung là một nghệ sĩ lương thiện, đã có nhiều cống hiến khi còn sống nên cần được trân quý nhiều hơn. Cô còn xin thắp một nén nhang và cầu mong Phi Nhung sẽ được lên thiên đàng. "Nếu như được đầu thai lại trong cuộc đời này, xin cho nàng vẫn là một giọng ca ngọt ngào êm ái như chính tên của mình: Phi Nhung".

Trong khi Hồ Văn Cường đang là tâm điểm của dư luận, Phương Mỹ Chí bỗng có phát ngôn đáng chú ý: 'Thấy vậy thôi chứ khờ khạo lắm'

Trong khi Hồ Văn Cường đang là tâm điểm của dư luận, Phương Mỹ Chí bỗng có phát ngôn đáng chú ý: 'Thấy vậy thôi chứ khờ khạo lắm'

Động thới mới nhất của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người chú ý và cho rằng nữ ca sĩ đang ám chỉ người bạn thân thiết là Hồ Văn Cường.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Hồ Văn Cường Phương Mỹ Chi

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