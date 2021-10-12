Kênh YouTube của Hồ Văn Cường chính thức 'bay màu' chỉ 2 giờ sau khi cựu quản lý tuyên bố sẽ block

Sau lùm xùm vừa qua, kênh YouTube của Hồ Văn Cường đã chính thức bị block. Động thái này chỉ diễn ra vỏn vẹn sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi cựu quản lý đưa ra thông báo.

Sau khi nhận lại thu nhập trong 6 năm qua từ tay của quản lý cố NS Phi Nhung vào chiều ngày 11/10, Hồ Văn Cường đã chính thức đưa ra thông báo trên trang cá nhân của mình sẽ dừng hợp tác với công ty cũ và trả lại toàn bộ trang Facebook cũng như kênh YouTube cho công ty. Sự việc đã gây ra xôn xao cho dư luận cho đến thời điểm bây giờ.

Status của quản lý cũ tuyên bố sẽ block kênh YouTube của Hồ Văn Cường nếu giọng ca Tiền Giang một mực muốn trả lại - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây vài tiếng, cựu quản lý của Hồ Văn Cường đã đưa ra thông báo: "Nick, page hay YouTube của con thì công ty không muốn bàn, cũng không có ý định lấy, vì đã nói là sẽ để dành cho con, nhưng nếu con cứ 'khăng khăng' trả thì chú sẽ yêu cầu block toàn bộ theo ý con muốn".

Có thể thấy, phía công ty cũ của Hồ Văn Cường không có ý định lấy lại trang Facebook hay kênh YouTube nào của Hồ Văn Cường cả. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ người Tiền Giang lại kiên quyết trả lại tất cả, có lẽ không muốn dính dáng gì đến công ty cũ nữa nên các trang FB hay kênh YouTube của HVC đều đồng loạt bị khóa sau 2 giờ kể từ khi đưa ra thông báo.

Kênh YouTube của Hồ Văn Cường đã hoàn toàn bị 'bay màu' - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, khi truy cập vào đường link kênh YouTube của Hồ Văn Cường sẽ hiện ra thông báo: "Kênh này không khả dụng". Rất có thể, đây chính là động thái từ phá ê-kíp của Phi Nhung sau thông báo vừa rồi.

Hàng loạt kênh ảo giả danh hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nếu gõ "Hồ Văn Cường" vào ô tìm kiếm, kết quả sẽ hiện ra rất nhiều kênh "fake" giả danh nam ca sĩ. Có thể, những kênh này được tạo ra nhằm mục đích kiếm lợi từ ồn ào của Hồ Văn Cường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kenh-youtube-cua-ho-van-cuong-chinh-thuc-bay-mau-chi-2-gio-sau-khi-cuu-quan-ly-tuyen-bo-se-block-430435.html