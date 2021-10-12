Mạnh Quỳnh bay đến dự tang lễ của 'người tình sân khấu' Phi Nhung: Phút trùng phùng đẫm lệ biệt ly

Hậu trường 12/10/2021 17:24

Nén nỗi đau vào trong, Mạnh Quỳnh vừa thông báo sẽ bay đến California để tham dự lễ tang của cố NS Phi Nhung. Theo đó, đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên sau thời gian dài xa cách cũng là lần cuối cùng của Phi Nhung và "người tình sân khấu".

Tang lễ của cố NS Phi Nhung đã được ấn định sẽ tổ chức vào ngày 12/10 theo giờ ở Hoa Kỳ (tức là rạng sáng ngày 13/10 tại Việt Nam). Được biết, tro cốt của cô đang được đặt tại chùa để cầu siêu.

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Tang lễ của cố NS Phi Nhung sẽ tổ chức vào ngày 12/10 theo giờ ở Hoa Kỳ (tức là rạng sáng ngày 13/10 tại Việt Nam) - Ảnh: FBNV

"Người tình sân khấu" 20 năm của Phi Nhung - nam ca sĩ Mạnh Quỳnh mới đây vừa thông báo trên trang cá nhân của mình rằng anh đang trên đường đến California để tham dự tang lễ của cố NS. Nam ca sĩ cho biết, chuyến đi này không phải là viếng tang mà chỉ đơn giản là đi "thăm" một người bạn lâu năm mà thôi.

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Mạnh Quỳnh đang trên đường đến California để tham dự tang lễ của cố NS Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Suốt 2 thập niên qua, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về những cặp đôi song ca đỉnh cao của dòng nhạc dân ca trữ tình, bolero. Nhưng giờ đây, khán giả sẽ không còn được thấy những phần trình diễn đầy tình cảm của cặp đôi trên sân khấu nữa vì giờ đây cả 2 đã âm dương cách biệt.

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Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là 'cặp bài trùng' trong làng nhạc bolero, dân ca trữ tình - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, khi biết được tin tro cốt của có NS Phi Nhung đã được đưa đến Mỹ an toàn, "người tình sân khấu" 20 năm Mạnh Quỳnh có viết đôi lời trên trang cá nhân của mình: "Quỳnh và mọi người sẽ đến tiễn Nhung. Hãy mỉm cười và thanh thản nơi cõi tiên. Vì Nhung đã sống những tháng ngày tuyệt đẹp trong vòng tay yêu thương của bao người nơi cõi hồng trần".

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Từ khóa:   cố NS Phi Nhung Tang lễ Phi Nhung Mạnh Quỳnh

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