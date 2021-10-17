Long Nhật thông báo tìm ra người vu khống mình lập group tẩy chay, 'triệt đường sống' Hồ Văn Cường

Nam ca sĩ Long Nhật vừa thông báo trên trang cá nhân của mình rằng anh đã tìm ra người đứng sau, vu khống anh tạo group tẩy chay Hồ Văn Cường.

Long Nhật trong thời gian qua thường xuyên có những động thái xung quanh ồn ào cát xê giữa e-kíp của cố NS Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Tuy khẳng định chỉ làm những việc này vì mục đích xem nó là trách nhiệm dành cho người em thân thiết, Long Nhật vẫn vấp phải nhiều chỉ trích, cho rằng anh đang lợi dụng sự ra đi của Phi Nhung và vụ việc của Hồ Văn Cường để đánh bóng bản thân.

Nhiều netizen cho rằng anh đang lợi dụng sự ra đi của Phi Nhung và vụ việc của Hồ Văn Cường để đánh bóng bản thân - Ảnh: Internet

Tối ngày 16/10, MXH bất ngờ xuất hiện thông tin Long Nhật đã lập group kêu gọi nghệ sĩ tẩy chay và "triệt đường sống" của Hồ Văn Cương. Khi biết được tin tức trên, Long Nhật cũng không ngừng thanh minh, khẳng định thông tin kia chỉ là bịa đặt, được tung ra để hạ uy tín của anh.

Mới đây, chiều ngày 17/10, nam ca sĩ Long Nhật đã đăng tải bài viết, nội dung là anh đã tìm ra kẻ đứng sau, "giật dây" toàn bộ sự việc kia.

Status của Long Nhật - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi đã tìm ra được kẻ đứng sau ca sĩ tự phong kia cố tình bịa đặt vu khống hòng chia rẽ tình nghệ sỹ của chúng tôi, rất nhiều tờ báo lớn chính thống uy tín trên cả nước đã và đang đưa tin chính xác, lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Long Nhật" - Long Nhật cho biết. Có lẽ vì không muốn chuyện này bị "xé ra to" thêm nữa, anh đã khóa tính năng bình luận ở các bài viết trên trang cá nhân của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-nhat-thong-bao-tim-ra-nguoi-vu-khong-minh-lap-group-tay-chay-triet-duong-song-ho-van-cuong-431532.html