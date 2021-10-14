Phía Đông Nhi chính thức lên tiếng sau khi bị CEO Đại Nam 'nhắc nhẹ' trên sóng livestream

Hậu trường 14/10/2021 21:06

Động thái mới nhất từ phía nữ ca sĩ Đông Nhi được cho là bắt nguồn từ việc bị nữ đại gia Bình Dương gọi tên trên sóng livestream do nghi ngờ việc kêu gọi từ thiện.

Mới đây, vào tối ngày 14/10 CEO Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng khán giả. Trong buổi livestream này, nữ đại gia còn nhắc đến những cái tên như Nhật Kim Anh, Đông Nhi, Đỗ Mạnh Cường. Tuy vậy, phía nữ ca sĩ Đông Nhi đã ngay lập tức có động thái đáp trả lại hành động này.

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Đông Nhi vừa bị nữ CEO Đại Nam 'nhắc nhẹ' trên sóng livestream của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân người đại diện truyền thông của nữ ca sĩ Đông Nhi, một bài viết vừa được đăng tải, có nội dung: "Thông tin chi tiết chương trình trao tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ bà con miền Trung của Đông Nhi Mai Hồng Ngọc và Ông Cao Thắng do chính mình đại diện đi thực hiện giúp vì đợt đó mới có Winnie. Share lại cho anh chị em nào cần nhé! Cảm ơn mọi người".

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Bài đăng mới nhất của đại diện truyền thông Đông Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, người đại diện truyền thông này còn chia sẻ lại bài viết của Đông Nhi tổng hợp chi tiết số tiền kêu gọi từ thiện được vào thời điểm đó. Theo bài viết, nữ ca sĩ đã kêu gọi được hơn 517 triệu đồng từ mạnh thường quân. Số tiền này sau đó đã được quản lý của cô và người mẫu Lê Thúy trao tận tay đến các hoàn cảnh khó khăn trong trận bão lịch sử năm 2020.

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Đoàn từ thiện của ca sĩ Đông Nhi đến giúp đỡ người dân tại Quảng Bình - Ảnh: Chụp màn hình

"Trước đó, số tiền Nhi kêu gọi được là 517.257.012 đồng, trừ 364.500.000 đồng đã chi, vậy số tiền còn dư lại của quỹ là 152.757.012 đồng. Số tiền dư này dự kiến sắp tới đoàn của Nhi sẽ tiếp tục trở lại miền Trung để trao tặng cho bà con, chi tiết sẽ báo cáo lại cho mọi người trong thông báo sau nhé." - Đông Nhi viết trên trang cá nhân của mình vào tháng 11/2020.

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Bài đăng kèm thư chứng nhận của Đông Nhi - Ảnh: Chụp màn hình

Quả thật, vào tháng 5/2021, Đông Nhi đã đăng tải một bài viết xác thực việc cô đã trao hơn 157 triệu còn thừa cho chương trình Nhà Chống Lũ và có xác nhận của bên đại diện chương trình.

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Từ khóa:   Đông Nhi CEO Phương Hằng Đại gia Bình Dương

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