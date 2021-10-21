Đăng clip chúc mừng 20/10, Chi Pu bị 'khịa thẳng mặt' vì quá khứ nói chuyện 'nửa tây nửa ta'

Tuy dùng 100% tiếng Việt trong video này, Chi Pu vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị netizen "khịa" vì "hoạt activities" trước đó của mình.

Vào khuya ngày 20/10 (theo giờ Việt Nam), Chi Pu bất ngờ đánh úp các fan bằng một đoạn clip chúc mừng ngày 20/10 đến các chị em. Có thể thấy, cô nàng hot girl chỉ vừa mới ngủ dậy trước đó không lâu nhưng mặt mộc lại rất tươi tắn và xinh đẹp. Ngoài ra, cô còn tranh thủ PR sản phẩm làm đẹp của mình.

Khuya ngày 20/10 (theo giờ Việt Nam), Chi Pu bất ngờ đánh úp các fan bằng một đoạn clip chúc mừng ngày 20/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với clip trước, lần này Chi Pu có vẻ đã "rút kinh nghiệm" hơn rất nhiều khi sử dụng hoàn toàn tiếng Việt để nói chuyện. Tuy vậy, mỹ nhân 9X lại không thể thoát khỏi thị phi khi bị cư dân mạng tràn vào "khịa thẳng mặt" vì quá khứ sử dụng "nửa tây nửa ta" trong lần phát sóng livestream trước đó.

Về phía netizen, sau khi xem xong đoạn clip trên lại có cảm giác "hụt hẫng" vì không còn được nghe Chi Pu nói chuyện pha tí tiếng Anh vào câu chữa nữa. Ngoài ra, cũng có rất nhiều cư dân mạng để lại các bình luận "khịa" cô nàng.

Khác với clip trước, lần này Chi Pu có vẻ đã 'rút kinh nghiệm' hơn rất nhiều khi sử dụng hoàn toàn tiếng Việt để nói chuyện - Ảnh: Chụp màn hình

- "Hôm nay chị Chi có hoạt activities gì không ạ?"

- "Chúc Chi enjoy cái moment, day 20/10 very good nhé"

- "Thật sự mình rất là sad khi idol không nói English"

- "Xem chị nói chuyện mà hồi hộp như xem bóng đá"

- "Chi Pu không nói tiếng Anh lẫn tiếng Việt để thể hiện đẳng cấp nữa, chán ghê"

Cách đây không lâu, Chi Pu đã thông báo sang Mỹ để du học. Trong một lần livestream để giao lưu với người hâm mộ, dù chỉ mới ra nước ngoài được khoảng 2 tuần, giọng ca Từ Hôm Nay đã khiến cho dân tình một phen khó chịu bởi cách nói chuyện pha tiếng Anh vào tiếng Việt một cách vô tội vạ của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-clip-chuc-mung-20-10-chi-pu-bi-khia-thang-mat-vi-qua-khu-noi-chuyen-nua-tay-nua-ta-432235.html