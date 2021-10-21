Công khai 700 triệu tiền quyên góp, Khương Dừa tâm sự: 'Cầm tiền đi cho thì dễ lắm'

Hậu trường 21/10/2021 18:49

Phó giám đốc Điền Quân, đạo diễn Khương Dừa cho biết, anh chỉ có thể làm thiện nguyện thêm 10 ngày nữa thôi vì thời gian tới rất bận, còn phải lo cho các chương trình chuẩn bị phát sóng.

Đạo diễn Khương Dừa vốn từ lâu được nhiều người biết đến vì những việc làm thiện nguyện của mình. Anh thường quay video lại những lần mình giúp đỡ các mảnh đời khó khăn và đăng tải lên kênh YouTube cá nhân.

Mới đây, cũng thông qua kênh YouTube của mình, phó giám đốc Điền Quân đã đăng tải một đoạn clip ghi lại quá trình anh thống kê và công khai toàn bộ số tiền 700 triệu mà các mạnh thường quân đã gửi đến, mong anh giúp họ đi làm từ thiện.

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Khương Dừa thống kê và công khai toàn bộ số tiền 700 triệu mà các mạnh thường quân đã gửi đến - Ảnh: Chụp màn hình

"Hôm nay, tôi xin công khai toàn bộ số tiền hỗ trợ các mạnh thường quân gửi cho tôi tính tới ngày hôm nay. Tôi làm tròn tất cả lên được 700 triệu 450 ngàn đồng. Mọi người thường gửi số lẻ nên tôi làm tròn lên mấy ngàn mỗi người cho chẵn. Tôi cảm ơn bà con cô bác rất nhiều vì đã luôn theo dõi, ủng hộ hành trình từ thiện của tôi trong thời gian qua. Tình cảm của mọi người rất đáng trân quý." - Khương Dừa nói.

Vị đạo diễn cho biết, trước đó, anh đã từng nhận được 400 triệu cho nên đã giúp cho 40 hoàn cảnh gặp khó khăn. Hiện tại, khi nhận được tới hơn 700 triệu đồng, anh sẽ dùng số tiền này để giúp cho 70 hoàn cảnh khác. Tùy thuộc vào mức độ khó khăn mà mỗi hoàn cảnh anh sẽ giúp đỡ trên dưới 10 triệu đồng.

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Khương Dừa cho biết, anh sẽ giúp đỡ 70 hoàn cảnh khó khăn, mỗi hoàn cảnh 10 triệu - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Khương Dừa tâm sự rằng cầm tiền đi cho thì dễ vì mỗi hoàn cảnh chỉ cần tới đưa cho 5, 10 hoặc 20 triệu là xong. Nhưng vẫn có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, cho tiền một lần vẫn không thể giải quyết được vấn đề của họ nhưng kêu gọi lần hai thì không còn ai giúp nữa nên anh luôn phải tính đường dài cho người ta.

Khương Dừa bộc bạch: "Tôi nghĩ, thà giúp ít người mà giúp đến nơi đến chốn còn hơn giúp nhiều người mà dở dang. Sức tôi có hạn mà tiền gửi từ mạnh thường quân cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Họ cũng phải đi làm, tích góp rồi mới gửi từng ấy tiền cho tôi, chỉ có nhiêu đó chứ đâu nhiều được.

Vì vậy, thay vì giúp 100 hoàn cảnh, tôi xin phép chỉ giúp 10 hoàn cảnh nhưng theo sát đến nơi đến chốn, giúp người nào xong người đó cho họ yên ổn cuộc sống. Còn những hoàn cảnh khó khăn khác thì người này giúp, người kia giúp chứ mình tôi đâu thể giúp hết được tất cả."

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Vì thời gian tới rất bận, Khương Dừa cho biết mình chỉ có thể cứu trợ thêm 10 ngày nữa thôi - Ảnh: Chụp màn hình

Phó giám đốc Điền Quân còn tiết lộ, danh sách các hoàn cảnh khó khăn mà địa phương cung cấp cho anh rất dài, không biết đi thiện nguyện tới khi nào mới xong nữa. Thời điểm hiện tại anh còn phải làm kịch bản và lên kế hoạch cho các chương trình để sản xuất sau khi giãn cách kết thúc nên chỉ có thể cứu trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong vòng 10 ngày nữa thôi rồi phải quay lại tập trung cho công việc.

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Từ khóa:   Khương Dừa làm từ thiện Khương Dừa youtube Điền Quân

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