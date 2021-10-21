Liên tục có hành động 'LẠ' từ sau khi tuyên bố sẽ chi 'tất tần tật' cho tương lai của Hồ Văn Cường, CĐM liền đồn đoán Facebook của bầu Thụy bị hack, vội khẩn khoản 'Cường bây giờ rất cần bình yên cho tâm hồn thơ dại'?

Sau khi tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tận tình Hồ Văn Cường đi theo đam mê ca hát và học đại học, mới đây ông Nguyễn Đức Thụy ( bầu Thụy ) có động thái đặc biệt trên mạng xã hội khiến dân tình tò mò, xôn xao.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bầu Thụy đã ảnh đại diện là cố ca sĩ Phi Nhung nhằm tưởng nhớ giọng ca Bông Điên Điển. Đi kèm bức ảnh, ông bầu chú thích: "Kính lễ thần tượng của tôi".

Cụ thể, chiều ngày 21/10, bầu Thụy bất ngờ đổi ảnh đại diện của mình thành bức hình của nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường. Đăng kèm bức ảnh, ông viết: "Thần tượng của tôi".

Động thái lạ của vị đại gia - Ảnh chụp màn hình

Trước hành động của ông bầu, đông đảo người hâm mộ đã ngay lập tức "thả tim" và bày tỏ sự ngưỡng mộ vì đã dành tình cảm lớn cho Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung.

Tuy nhiên, một số netizen lại có ý kiến trái chiều, bày tỏ sự lo lắng về chuyện bầu Thụy quan tâm đến Hồ Văn Cường.

Một tài khoản đã để lại bình luận dưới ảnh đại diện của bầu Thụy: "Facebook này có bị hack không nhỉ?

Một người giàu đứng thứ 9 Việt Nam đâu có rảnh mà lên mạng chia sẻ những thông tin như thế này? Thật sự nghe nói thương Hồ Văn Cường, mình rất mừng, nhưng xin đừng lợi dụng hình ảnh của cháu bé để PR cho mình.

Cường bây giờ rất cần bình yên cho tâm hồn thơ dại. Cháu chưa đủ lớn để hiểu hết tất cả mọi việc, xin người lớn đừng bắt cháu phải làm người lớn sớm quá".

Bình luận tranh cãi của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Đáp lại bình luận của tài khoản này, một người khác lại cho rằng với gia tài và địa vị của bầu Thụy thì việc PR tên tuổi là không cần thiết.

Trước đó, ông bầu từng bày tỏ trên trang cá nhân: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ê kíp Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố.

Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ê kíp như của anh 3 danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học".

Bài đăng trước đó của ông bầu - Ảnh chụp màn hình

Hiện, sau khi rời khỏi công ty chủ quản của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường vẫn "biệt tăm" và không xuất hiện trước truyền thông khiến cho dư luận thêm phần tò mò và xôn xao.