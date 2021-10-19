3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục?

Hậu trường 19/10/2021 13:52

Trong livestream sáng nay (theo giờ Việt Nam), bà chủ sân khấu Thúy Nga tiết lộ chỉ có 3 con gái nuôi Phi Nhung được biểu diễn, không có Hồ Văn Cường trong tiết mục tưởng nhớ cố ca sĩ trên đất Mỹ.

Để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, vào sáng ngày 19/10 (theo giờ Việt Nam), trung tâm ca nhạc Thúy Nga đã tổ chức livestream có sự góp mặt của người chị em thân thiết, bà chủ trung tâm, Trizzie Phương Trinh và con gái ruột Wendy Phạm. Trên sóng trực tiếp, đại diện trung tâm ca nhạc này đã có những chia sẻ đặc biệt về Phi Nhung và tiết lộ điều đặc biệt liên quan đến các con nuôi của cố ca sĩ.

3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục? - Ảnh 1
Livestream được phát sáng nay (theo giờ Việt Nam) - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bà chủ Thúy Nga tiết lộ trong thời gian tới, 3 con nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang sẽ được gấp rút làm visa và có chuyến bay sang Mỹ để ghi hình ca khúc tưởng nhớ người mẹ quá cố. Cô chia sẻ: "Phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho 3 cháu Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung".

3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục? - Ảnh 2
Phi Nhung và 3 cô con gái nuôi - Ảnh: Internet

Nói về sự vắng mặt của Hồ Văn Cường, bà chủ giải thích trước đó, giọng ca nhí đã được đứng trên sân khấu này cùng mẹ, còn 3 cô con gái nuôi thì chưa. 

3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục? - Ảnh 3
Giọng ca nhí từng xuất hiện tại sân khấu hải ngoại cùng mẹ - Ảnh: Internet

Ngay trong sáng cùng ngày, trên trang cá nhân của Tuyết Nhung cũng có dòng trạng thái nhằm xác nhận sẽ tham gia ghi hình ca khúc tưởng nhớ mẹ. Trên trang cá nhân, Tuyết Nhung gửi lời cảm ơn tới trung tâm ca nhạc. Đồng thời giọng ca trẻ khẳng định việc các con nuôi được đứng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại là điều mà mẹ nuôi đã ấp ủ từ khi còn sống.

3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục? - Ảnh 4
Bài đăng của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình

"Con cảm nhận được là mẹ ở nơi ấy, và mẹ đang làm điều mẹ muốn, mẹ ấp ủ từ lúc mẹ còn sống. Đó là muốn các con được đứng một lần trên sân khấu này.

Nếu thủ tục suôn sẻ và con qua được, con hứa với mẹ sẽ hát thật hay và tận dụng những gì mẹ dạy cho con từ trước tới giờ. Con xin cảm ơn cô T.M.T đã giúp tụi con cơ hội này.

Và cảm ơn tất cả cô chú, anh chị yêu thương mẹ Nhung của em, em và tất cả anh chị em trong gia đình", Tuyết Nhung chia sẻ. 

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Từ khóa:   CEO trung tâm Thúy Nga Hồ Văn Cường Phi Nhung

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