'Đối thủ nặng ký' một thời của Hồ Văn Cường lên tiếng gây chú ý giữa 'bão dư luận', hỏi một câu khiến CĐM phát hiện mối quan hệ thực sự sau Vietnam Idol Kids

Gia Khiêm - Á quân Vietnam Idol Kids 2016 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nhắc đến Hồ Văn Cường khi cả hai cùng tham gia chương trình này cách đây 5 năm.

Vốn là anh em thân thiết, cùng bước ra từ "Vietnam Idol Kids", cậu bé Gia Khiêm cũng dành lời động viên đến Hồ Văn Cường trước những áp lực từ dư luận những ngày gần đây. Trên trang cá nhân, cậu bé á quân ngày nào chia sẻ lại ảnh ngày còn tham gia chương trình cùng với Hồ Văn Cường và có đôi lời nhắn nhủ đến người anh em thân thiết.

Bài đăng của Gia Khiêm - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, Gia Khiêm bộc bạch: "Anh em mình hồi nhỏ vui quá anh nhỉ, cho dù cuộc sống và hướng đi hai anh em mình khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là cùng niềm đam mê bất tận với con đường âm nhạc đúng không anh?". Đi kèm với bài đăng, Gia Khiêm đã chia sẻ nhiều hình ảnh lúc nhỏ của mình chụp cùng Hồ Văn Cường. Trong ảnh, Gia Khiêm vui vẻ cõng Hồ Văn Cường trên vai, một hình ảnh vô cùng đáng yêu khiến nhiều khán giả xem không khỏi xúc động về tình bạn những ca sĩ nhí khi ấy.

Hai anh em vui đùa thời còn cùng nhau tham gia Vietnam Idol Kids - Ảnh: FBNV Bên dưới bài đăng, không ít người đã bày tỏ sự yêu thích khi nhin ngắm lại những hình ảnh này, đồng thời cũng không quên cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà cả hai dành cho nhau. Cư dân mạng thích thú vì khoảnh khắc đáng yêu - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng thời điểm hiện tại vô cùng nhạy cảm nên Gia Khiêm không nên lên tiếng để tránh thị phi. Mặc dù không nhắc gì đến ồn ào của người anh em, nhưng á quân Vietnam Idol Kids lại bất ngờ bị soi có cuộc sống, gia cảnh khác "một trời một vực" với Hồ Văn Cường, do đó không nên phát ngôn lúc này. Bình luận của 1 netizen - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, sau 5 năm đã trôi qua, Gia Khiêm giờ đây đã trở thành một "hot boy" thực thụ với khuôn mặt điển trai ngời ngời tuy nhiên sự nghiệp âm nhạc cũng tương đối chật vật, chưa có một bản hit ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Gia Khiêm lột xác thành hot boy điển trai - Ảnh: Internet Còn sự nghiệp âm nhạc của Hồ Văn Cường ổn định hơn sau khi chiến thắng Vietnam Idol Kids và được Phi Nhung nhận nuôi. Nhưng thời gian gần đây, Hồ Văn Cường liên tiếp dính vào ồn ào tiền cát xê, vô ơn, bất hiếu.. khiến giọng ca nhí gần như hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Hiện lùm xùm giữa giọng ca nhí bolero và phía quản lý của mẹ nuôi vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Giữa ồn ào cát-xê của Hồ Văn Cường, quản lý cũ Lý Hải: 'Không khéo sẽ mang tội bóc lột' "Cuối cùng em ấy gọi chúng tôi và nói, em đã hiểu sai về chúng tôi. Lúc đó em ấy muốn chúng tôi hợp tác vui vẻ như lúc đầu nhưng tôi quyết định không hợp tác nữa", bầu show này viết.

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