Con nuôi Phi Nhung nghẹn ngào chia sẻ những dòng thư tay gửi mẹ, nhắc đến cả Hồ Văn Cường

Sau gần 2 tuần kể từ khi trút hơi thở cuối cùng, thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng tại Việt Nam vào hôm 8/10. Trong tối cùng ngày, NS Việt Hương đã làm thủ tục và đích thân ôm tro cốt người đồng nghiệp thân thiết về Mỹ để trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc chuyến bay không vé khứ hồi của ca sĩ Phi Nhung cất cánh rời Việt Nam, triệu triệu khán giả hâm mộ giọng ca bolero của cố ca sĩ không khỏi xót xa, tiếc thương.

Tang lễ cố ca sĩ tại Mỹ được diễn ra hôm 13/10 (theo giờ Việt Nam) - Ảnh chụp màn hình

Đến rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), tang lễ của nữ ca sĩ đã được diễn ra tại Mỹ. Tại đây, từ người thân, đồng nghiệp và khán giả đã đến gửi lời tiễn biệt cố ca sĩ trên đoạn đường cuối. Mới đây, con nuôi Tuyết Nhung đã nghẹn ngào chia sẻ lại bức thư tay lần đầu viết tặng mẹ Phi Nhung hồi còn học lớp 5 khiến khán giả không cầm được nước mắt.