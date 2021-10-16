Con nuôi Phi Nhung nghẹn ngào chia sẻ những dòng thư tay gửi mẹ, nhắc đến cả Hồ Văn Cường

Con gái nuôi Tuyết Nhung gửi lời cảm ơn đến cố ca sĩ Phi Nhung vì đã khắt khe với cô cùng những người con nuôi, dạy cho các con bản lĩnh trình diễn, sự tự tin trên sân khấu.
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Sau gần 2 tuần kể từ khi trút hơi thở cuối cùng, thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng tại Việt Nam vào hôm 8/10. Trong tối cùng ngày, NS Việt Hương đã làm thủ tục và đích thân ôm tro cốt người đồng nghiệp thân thiết về Mỹ để trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc chuyến bay không vé khứ hồi của ca sĩ Phi Nhung cất cánh rời Việt Nam, triệu triệu khán giả hâm mộ giọng ca bolero của cố ca sĩ không khỏi xót xa, tiếc thương.
Đến rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), tang lễ của nữ ca sĩ đã được diễn ra tại Mỹ. Tại đây, từ người thân, đồng nghiệp và khán giả đã đến gửi lời tiễn biệt cố ca sĩ trên đoạn đường cuối. Mới đây, con nuôi Tuyết Nhung đã nghẹn ngào chia sẻ lại bức thư tay lần đầu viết tặng mẹ Phi Nhung hồi còn học lớp 5 khiến khán giả không cầm được nước mắt.
Theo đó, Tuyết Nhung gửi lời cảm ơn đến cố ca sĩ đã khắt khe với cô cùng những người con nuôi, dạy cho các con bản lĩnh trình diễn, sự tự tin trên sân khấu. Tuyết Nhung bồi hồi viết: "Con và bé Cường, bé Ngân hứa sẽ ngoan, cố gắng học tập vì là con của mẹ Nhung. Không những hát hay mà còn phải học giỏi nữa, đúng không mẹ yêu?"
Sau khi rời khỏi cõi tạm, cố ca sĩ Phi Nhung vẫn vướng vào những lùm xùm không đáng có liên quan đến cậu con trai nuôi tài năng. Gần đây nhất, hôm 11/10, đại diện quản lý của cố ca sĩ đã chính thức giải quyết ồn ào cát xê, trao lại tiền thưởng, tiền cát xê và 500 triệu cho giọng ca nhí. Cũng từ đây, nhiều ồn ào lại liên tục nổ ra xoay quanh "một cuốn sổ tiết kiệm".
Hiện, câu chuyện lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và phía công ty của mẹ nuôi vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.