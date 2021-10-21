Hậu rời 'nhà chung', Hồ Văn Cường 'biệt tăm' khiến dư luận xôn xao, con gái nuôi Phi Nhung đồng loạt có hành động này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng

Mới đây nhất, trong ngày 20/10, giọng ca nhí Hồ Văn Cường lại khiến dư luận xôn xao bởi "thiếu" đi hành động này dành cho mẹ nuôi Phi Nhung.

Những ngày qua, ồn ào của Hồ Văn Cường với quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung vẫn đang là đề tài gây nhiều tranh cãi trên MXH. Mới đây nhất, trong ngày 20/10, giọng ca nhí lại khiến dư luận xôn xao bởi "thiếu" đi hành động này. Giọng ca nhí khiến dư luận xôn xao vì thiếu hành động này - Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, nhân ngày phụ nữ Việt Nam, con gái nuôi của cố ca sĩ đã có đôi lời gửi đến mẹ khiến nhiều người xúc động. Trên trang cá nhân, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung đồng loạt đăng tải story ảnh chụp cùng mẹ và dành những lời yêu thương nhất gửi tới người mẹ quá cố.

Bài đăng của Thiêng Ngân và Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình Thiêng Ngân nghẹn ngào đăng tải hình ảnh 2 mẹ con biểu diễn trên sân khấu kèm lời nhắn nhủ: "Chúc mừng 20/10. Mẹ ơi, mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con. Nhân dịp 20/10 này, con chúc mẹ yêu của con ở nơi ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mẹ yêu của con đẹp mãi như vậy, mẹ luôn sống trong lòng của con và con hứa sẽ cố gắng hết tất cả để mẹ được vui lòng. Con thương mẹ nhiều lắm".

Tuyết Nhung cũng xúc động nhớ đến mẹ trong ngày đặc biệt: "20/10 mẹ vui nơi ấy nha mẹ yêu". Lúc này, dư luận lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào phía Hồ Văn Cường, khi nam ca sĩ không hề có bất kỳ động thái nào từ sau khi rời công ty quản lý của mẹ. Tuyết Nhung thông báo về show diễn ở Mỹ để tri ân mẹ - Ảnh chụp màn hình Trước đó, cư dân mạng cũng nổ ra tranh cãi lớn khi 3 người con gái nuôi của Phi Nhung là Thiêng Ngân - Quỳnh Trang - Tuyết Nhung sẽ được đáp máy bay sang Mỹ và biểu diễn trên sân khấu hải ngoại nhằm tri ân cố ca sĩ Phi Nhung, song Hồ Văn Cường lại không hề góp mặt. Lý giải nguyên do, bà chủ trung tâm Thúy Nga cho hay nam ca sĩ đã từng được đứng trên sân khấu này cùng với mẹ nuôi nên lần này 3 cô con gái sẽ có cơ hội biểu diễn. Ba cô con gái sẽ góp mặt tại buổi biểu diễn trên đất Mỹ - Ảnh: Internet Mặc dù vậy, nhiều netizen vẫn đặt ra nghi vấn liệu có xích mích, khúc mắc nào giữa đôi bên sau khi Hồ Văn Cường dọn ra riêng hay không? Trên thực tế, từ sau khi rời công ty cũ, giọng ca nhí gần như biệt tăm, không sử dụng MXH và chưa một lần xuất hiện trước truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-roi-nha-chung-ho-van-cuong-biet-tam-khien-du-luan-xon-xao-con-gai-nuoi-phi-nhung-dong-loat-co-hanh-dong-nay-khien-nhieu-nguoi-khong-khoi-chanh-long-432226.html