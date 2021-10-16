Sau hơn 2 tuần ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm, người hâm mộ ghé thăm trang cá nhân bỗng nhìn thấy một dòng chữ đau xé lòng

Chắc chắn rằng suốt nhiều năm về sau nữa, cái tên Phi Nhung, những bài hát mà cố ca sĩ để lại vẫn còn in sâu trong tâm trí và tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả Việt. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của Phi Nhung sẽ sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ.

Sau hơn 2 tuần kể từ khi trút hơi thở cuối cùng, thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hoả táng tại Việt Nam vào hôm 8/10. Trong tối cùng ngày, NS Việt Hương đã làm thủ tục và đích thân ôm tro cốt người đồng nghiệp thân thiết về Mỹ để trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc chuyến bay không vé khứ hồi của ca sĩ Phi Nhung cất cánh rời Việt Nam, triệu triệu khán giả hâm mộ giọng ca bolero của cố ca sĩ không khỏi xót xa, tiếc thương. Vào hôm 13/10 (theo giờ Việt Nam), chuyện hậu sự của cô cũng đã được con gái và người thân lo liệu xong xuôi tại Mỹ. Mới dây, cư dân mạng đau lòng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của cố ca sĩ cũng được chuyển sang chế độ tưởng nhớ.

Theo đó, khi người hâm mộ "ghé thăm" trang cá nhân của Phi Nhung, bên dưới ảnh đại diện xuất hiện dòng chữ "Tưởng nhớ". Được biết, đây là chế độ mà Facebook dành riêng cho người đã khuất, để những người yêu mến Phi Nhung vẫn có nơi để nhìn lại những hình ảnh, bài đăng của cô khi còn sống cũng như đăng tải những điều muốn nhắn gửi tới Phi Nhung, chia sẻ tình cảm dành cho cố ca sĩ. Trước đó, trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến nay, từ khi cố nghệ sĩ rời khỏi cõi tại, hình ảnh của cô vẫn khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Trong suốt quá trình điều trị, đã có lúc những tưởng nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ hồi phục. Phép màu sẽ xảy ra với một nghệ sĩ có tài, có tâm, song sau tất cả những đau đớn mà chị phải chịu đựng khi chiến đấu với Covid-19 đã khiến bà mẹ đông con nhất Việt Nam không thể tiếp tục cống hiến cho đời, cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại nhiều nỗi đau không chỉ cho người nhà, đồng nghiệp hay fan hâm mộ mà còn để lại một dấu khuyết trong nền âm nhạc Việt Nam. Dù vậy, chắc chắn rằng suốt nhiều năm về sau nữa, cái tên Phi Nhung, những bài hát mà cố ca sĩ để lại vẫn còn in sâu trong tâm trí và tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả Việt. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của Phi Nhung sẽ sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình

Con nuôi Phi Nhung nghẹn ngào chia sẻ những dòng thư tay gửi mẹ, nhắc đến cả Hồ Văn Cường Con gái nuôi Tuyết Nhung gửi lời cảm ơn đến cố ca sĩ Phi Nhung vì đã khắt khe với cô cùng những người con nuôi, dạy cho các con bản lĩnh trình diễn, sự tự tin trên sân khấu.

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