Trang Trần 'ngậm ngùi' nhìn theo xế hộp đắt tiền nằm gọn trên xe cứu hộ, chuyện gì xảy ra vậy?

Hậu trường 21/10/2021 21:45

Chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ ngồi cafe với bạn bè, chiếc xế hộp của cựu người mẫu đã bị sự cố nặng nề khiến cho cô phải nhờ đến sự trợ giúp của đội cứu hộ.

Trên trang cá nhân của Trang Trần, cựu người mẫu đã chia sẻ một bài viết vào khoảng 5 giờ chiều ngày 21/10 khiến nhiều người chú ý. Theo đó, cô chỉ vào quán cafe ngồi cùng bạn bè hàn huyên trong vòng 45 phút thì sự cố đã xảy ra.

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Xế hộp của Trang Trần ngập nửa bánh xe dưới nước - Ảnh: Chụp màn hình

Qua bức ảnh mà Trang Trần đính kèm vào bài viết của mình, có thể thấy chiếc xế hộp đắt tiền của cô đã bị ngập đến nửa bánh xe giữa con đường mênh mông nước. Tuy vậy, theo chia sẻ của cựu người mẫu, thời điểm này thời tiết hoàn toàn bình thường, không hề có trận mưa nào cả.

Trang Trần đã bày tỏ sự tuyệt vọng của mình khi caption của bức ảnh chỉ vỏn vẹn 2 câu: "Xế hộp Trang Trần nằm gọn trên xe cứu hộ, chuyện gì đây?"

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Chiếc xe sau đó được đội cứu hộ đưa đi khỏi vùng bị ngập - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều người không giấu đi sự ngạc nhiên lẫn tò mò của mình về lý do mà chiếc xe hơi của Trang Trần có thể ngập sâu như vậy dù cho trời không mưa. Ngoài ra, cũng có rất nhiều comment đề nghị cựu người mẫu nên gọi gấp cho lực lượng cứu hộ để đưa xe của cô ra khỏi nơi bị ngập này. Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, chiếc xe của cô đã được xe tải cứu hộ đưa ra khỏi vùng bị ngập.

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Thời gian gần đây, Trang Trần là một cái tên nhận được nhiều sự chú ý vì những lùm xùm liên quan đến cô và nữ CEO Bình Dương - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Trang Trần là một cái tên nhận được nhiều sự chú ý vì những lùm xùm liên quan đến cô và nữ CEO Bình Dương. Ngoài ra, cô cũng thu về lượng lớn anti-fan sau khi cô dính vào ồn ào tiền cát-xê của Hồ Văn Cường. Tuy vậy, cựu người mẫu tỏ ra không mấy bận tâm về vấn đề này.

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