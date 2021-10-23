Tang lễ 'ảm đạm' của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn: Thưa thớt sao Việt đến viếng, Kiều Trinh bần thần, mắt đỏ hoe

Buổi tang lễ đạo diễn Trần Cảnh Đôn diễn ra với sự tham dự của ít ỏi các ngôi sao Việt từng gắn bó một thời.

Sáng ngày 22/10, thông tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim. Ông từ trần vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 21/10, hưởng thọ 63 tuổi. Chiều cùng ngày tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP.HCM) đã diễn ra tang lễ cố đạo diễn.

Vì tình hình dịch bệnh nên khách đến viếng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Buổi tang lễ diễn ra trong không khí tĩnh lặng với thưa thớt người tham dự và một số ít nghệ sĩ thân thuộc như Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Tuyết Thu, diễn viên Hồ Bích Trâm. Ngoài ra người từng là "viên ngọc thô" được vị đạo diễn mài dũa là Việt Trinh không thấy xuất hiện tại buổi lễ để đưa tiễn người từng nâng đỡ mình.

Trịnh Kim Chi

Hồ Bích Trâm

Tuyết Thu

Kiều Trinh

Ảnh: Tổng hợp

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