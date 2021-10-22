Cư dân mạng xúc động, chực trào nước mắt ngắm lại những khoảnh khắc Phi Nhung 'sánh đôi' bên Mạnh Quỳnh trong MV 'Tiễn Em Cuối Đường'

Mạnh Quỳnh chia sẻ MV 'Tiễn Em Cuối Đường' được lồng ghép hình ảnh của mình với cố nghệ sĩ Phi Nhung để tiễn đưa người bạn của mình lần cuối.
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Sáng ngày 21/10, trên trang cá nhân ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ lại ca khúc “Tiễn em cuối đường” được anh sáng tác và thể hiện trong đám tang ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Điểm đặc biệt trong MV ca khúc được chia sẻ là nam ca sĩ đã lồng ghép hình ảnh những lần anh và ca sĩ Phi Nhung diễn trên sân khấu cùng nhau, tạo thành một MV đầy cảm động, thay cho lời tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung lần cuối.
Nói về lý do chia sẻ ca khúc này, nam ca sĩ chia sẻ: “Hứa với Nhung rồi là tui sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng không có lười nữa. Nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi Quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình Nhung nhé!”.
Mạnh Quỳnh cũng không quên gửi lời hứa đến cố nghệ sĩ: “Sau bài hát này tặng Nhung, Quỳnh hứa nếu có làm thêm ca khúc mới Quỳnh sẽ viết và sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống lạc quan hơn Nhung nhé”.
Trước những ồn ào của "người tình tri kỷ" lúc sinh thời, Mạnh Quỳnh vẫn bỏ ngoài tai và luôn tin tưởng vào người bạn của mình. Anh cầu mong nữ nghệ sĩ an lạc nơi đất Phật và tỏ bày “Nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi”.