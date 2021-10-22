Cư dân mạng xúc động, chực trào nước mắt ngắm lại những khoảnh khắc Phi Nhung 'sánh đôi' bên Mạnh Quỳnh trong MV 'Tiễn Em Cuối Đường'

Sáng ngày 21/10, trên trang cá nhân ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ lại ca khúc “Tiễn em cuối đường” được anh sáng tác và thể hiện trong đám tang ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Điểm đặc biệt trong MV ca khúc được chia sẻ là nam ca sĩ đã lồng ghép hình ảnh những lần anh và ca sĩ Phi Nhung diễn trên sân khấu cùng nhau, tạo thành một MV đầy cảm động, thay cho lời tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung lần cuối.

Hình ảnh của Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung xuất hiện trong MV 'Tiễn em cuối đường' gây xúc động mạnh cho người xem. Ảnh: Chụp màn hình

Nói về lý do chia sẻ ca khúc này, nam ca sĩ chia sẻ: “Hứa với Nhung rồi là tui sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng không có lười nữa. Nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi Quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình Nhung nhé!”.

Phi Nhung - Mạnh Quỳnh là 'cặp bài trùng' được nhiều người mến mộ - Ảnh: Internet

Mạnh Quỳnh cũng không quên gửi lời hứa đến cố nghệ sĩ: “Sau bài hát này tặng Nhung, Quỳnh hứa nếu có làm thêm ca khúc mới Quỳnh sẽ viết và sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống lạc quan hơn Nhung nhé”.