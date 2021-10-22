Xôn xao clip Hồ Văn Cường lần đầu tiên đi diễn lại trước công chúng, lại còn nhắc đến mẹ Phi Nhung hậu ồn ào cát xê?

Đoạn clip nam ca sĩ Hồ Văn Cường đứng hát trước khán giả được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Ngày 11/10, Hồ Văn Cường kết thúc ồn ào cát xê với công ty quản lý cũ bằng thông báo đã nhận lại tiền cát xê và dọn ra riêng, không sống tại nhà cố nghệ sĩ Phi Nhung nữa. Đồng thời nam ca sĩ tuyên bố trả lại toàn bộ mạng xã hội gồm Facebook, Youtube cho công ty. Từ đó Hồ Văn Cường bặt vô âm tín và tung tích hiện tại của cậu bé vẫn là một dấu chấm hỏi trên mạng xã hội.

Giữa lúc dân tình đang thắc mắc về tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường thì mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip có sự xuất hiện của nam ca sĩ. Clip này thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt tương tác, bình luận.

Trong clip, Hồ Văn Cường gây chú ý khi ăn vận giản dị, đứng giữa sân nhà say mê hát tặng bà con. Sau khi đăng clip, chủ tài khoản mang tên Hồ Văn Cường còn đính kèm chú thích: "Đây là TikTok chính thức của con khi con rời khỏi công ty. Mong các cô chú anh chị thương con yêu quý con như lúc ban đầu".

Nam ca sĩ ăn vận giản dị, cầm mic hát - Ảnh cắt từ clip

Dưới bài đăng, vô số bình luận để lại hỏi thăm tình hình Hồ Văn Cường, trong đó có 1 bình luận hỏi về cố nghệ sĩ Phi Nhung: "Con rất nhớ mẹ Nhung đúng không? Cố gắng lên con", chủ tài khoản mang tên Hồ Văn Cường này đã để lại bình luận: "Dạ con cảm ơn cô chú nhiều lắm".

Bình luận gây chú ý bên dưới video - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên qua tìm hiểu, clip này đã được quay từ lâu, tài khoản lấy tên Hồ Văn Cường nói trên đã cố tình "khui" lại đăng lên MXH để "câu like, câu view". Hiện nay, trên TikTok hàng loạt tài khoản giả danh Hồ Văn Cường đã được lập ra và vẫn chưa có tài khoản nào kiểm chứng được là chính chủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-ho-van-cuong-lan-dau-tien-di-dien-lai-truoc-cong-chung-lai-con-nhac-den-me-phi-nhung-hau-on-ao-cat-xe-432381.html