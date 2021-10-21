Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã có màn đáp trả cộng đồng mạng về việc Hồ Văn Cường không được mời sang Mỹ hát tưởng nhớ Phi Nhung gây chú ý

Thông tin 3 con gái nuôi của Phi Nhung được Trung tâm Thúy Nga mời sang Mỹ hát tưởng nhớ mẹ khiến nhiều người xúc động. Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã chia sẻ lại bài viết nói về sự việc kèm dòng trạng thái: “Quá tuyệt vời”.

Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi một cư dân mạng vào để lại bình luận rằng: "Cường nó cần gì". Cựu người mẫu sau đó đã có màn đáp trả thẳng thắn khi cho rằng Hồ Văn Cường "có muốn cũng không được", Cô cũng khẳng định không có ca sĩ nào không muốn lên sân khấu, đặc biệt là một nơi lớn như Paris by Night.

"Có cần có muốn cũng không được em nha. Chả có ca sĩ nào mà không cần lên sân khấu em nha. Nhất là sân khấu danh giá" - Trang Trần đáp trả dân mạng.

Đáp trả của Trang Trần với một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bên Trung tâm Thúy Nga cũng đã giải thích rõ lý do chỉ mời 3 con gái nuôi của Phi Nhung mà không có Hồ Văn Cường. Cụ thể, Trung tâm này cho biết, Hồ Văn Cường đã từng biểu diễn tại sân khấu này rồi, chỉ có 3 người con nuôi còn lại chưa được biểu diễn nên phía họ mới đưa ra ý tưởng này.

3 con gái của Phi Nhung chưa có cơ hội biểu diễn tại Trung tâm Thúy Nga trước đây - Ảnh: Internet

"Ở số Thúy Nga Paris By Night 129 Phi Nhung có dẫn qua cả 4 cháu. Nhưng trong chương trình đã không còn thời lượng để tất cả các cháu có thể biểu diễn, chỉ có tiết mục của Phi Nhung và Hồ Văn Cường mà thôi.

Dù Phi Nhung có năn nỉ cho các cháu biểu diễn nhưng đã quá trễ nên không sắp xếp kịp. Ở phần chào cuối, các cháu có lên sân khấu chào mà thôi" - trung tâm Thúy Nga lên tiếng.

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