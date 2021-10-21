Netizen cho rằng Hồ Văn Cường không cần sang Mỹ hát tưởng nhớ Phi Nhung, Trang Trần đáp trả: 'Có muốn cũng không được'

Hậu trường 21/10/2021 14:25

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã có màn đáp trả cộng đồng mạng về việc Hồ Văn Cường không được mời sang Mỹ hát tưởng nhớ Phi Nhung gây chú ý

Thông tin 3 con gái nuôi của Phi Nhung được Trung tâm Thúy Nga mời sang Mỹ hát tưởng nhớ mẹ khiến nhiều người xúc động. Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã chia sẻ lại bài viết nói về sự việc kèm dòng trạng thái: “Quá tuyệt vời”.

phi nhung 1
Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi một cư dân mạng vào để lại bình luận rằng: "Cường nó cần gì". Cựu người mẫu sau đó đã có màn đáp trả thẳng thắn khi cho rằng Hồ Văn Cường "có muốn cũng không được", Cô cũng khẳng định không có ca sĩ nào không muốn lên sân khấu, đặc biệt là một nơi lớn như Paris by Night.

"Có cần có muốn cũng không được em nha. Chả có ca sĩ nào mà không cần lên sân khấu em nha. Nhất là sân khấu danh giá" - Trang Trần đáp trả dân mạng.

phi nhung 2
Đáp trả của Trang Trần với một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bên Trung tâm Thúy Nga cũng đã giải thích rõ lý do chỉ mời 3 con gái nuôi của Phi Nhung mà không có Hồ Văn Cường. Cụ thể, Trung tâm này cho biết, Hồ Văn Cường đã từng biểu diễn tại sân khấu này rồi, chỉ có 3 người con nuôi còn lại chưa được biểu diễn nên phía họ mới đưa ra ý tưởng này.

3
3 con gái của Phi Nhung chưa có cơ hội biểu diễn tại Trung tâm Thúy Nga trước đây - Ảnh: Internet

"Ở số Thúy Nga Paris By Night 129 Phi Nhung có dẫn qua cả 4 cháu. Nhưng trong chương trình đã không còn thời lượng để tất cả các cháu có thể biểu diễn, chỉ có tiết mục của Phi Nhung và Hồ Văn Cường mà thôi.

Dù Phi Nhung có năn nỉ cho các cháu biểu diễn nhưng đã quá trễ nên không sắp xếp kịp. Ở phần chào cuối, các cháu có lên sân khấu chào mà thôi" - trung tâm Thúy Nga lên tiếng.

Xôn xao clip Thủy Tiên 'diễn' khi đi từ thiện miền Trung: Quay phim nói 'Rồi' mới xuống xe, bà con hò reo theo 'kịch bản'?

Xôn xao clip Thủy Tiên 'diễn' khi đi từ thiện miền Trung: Quay phim nói 'Rồi' mới xuống xe, bà con hò reo theo 'kịch bản'?

Mới đây, một đoạn clip được cho là Thủy Tiên đi từ thiện miền Trung chứa nhiều chi tiết 'bất thường' khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Trang Trần Hồ Văn Cương

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36