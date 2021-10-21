Xôn xao clip Thủy Tiên 'diễn' khi đi từ thiện miền Trung: Quay phim nói 'Rồi' mới xuống xe, bà con hò reo theo 'kịch bản'?

Mới đây, một đoạn clip được cho là Thủy Tiên đi từ thiện miền Trung chứa nhiều chi tiết 'bất thường' khiến nhiều người chú ý.

Những ngày gần đây, ca sĩ Thủy Tiên vướng nhiều ồn ào liên quan đến vấn đề từ thiện. Vừa qua, nữ ca sĩ cùng chồng đã đến ngân hàng để sao kê toàn bộ số tiền 177 tỷ đồng ủng hộ miền Trung năm 2020. Nữ ca sĩ cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề trên.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip Thủy Tiên đi từ thiện miền Trung nhưng lại được cho là có dàn dựng, sắp xếp. Theo đó, trong đoạn clip, xuất hiện chi tiết có người cầm máy quay nói "Rồi" thì Thủy Tiên mới xuống xe. Bà con xung quanh đều ngay lập tức ho reo, vỗ tay vui mừng. Nhiều người nhận định khung cảnh này hết như đã được lên kịch bản từ trước và nhìn khá "giả trân". Từ đây, một bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Thủy Tiên có phải chỉ là đang diễn khi có máy quay.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng, không có gì chắc chắn. Hơn nữa, vẫn không thể loại trừ khả năng đoạn clip đã bị cắt ghép, cho vào các chi tiết cho "drama thêm kịch tính", nhất là trong hoàn cảnh nhạy cảm như hiện tại.

Cơ quan chức năng cho biết thông tin "Thủy Tiên bị bắt" được lan truyền trên MXH là sai sự thật - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

Trước đó, cơ quan chức năng cho biết thông tin "Thủy Tiên bị bắt" được lan truyền trên MXH là sai sự thật. Theo luật sư, căn cứ xử phạt được quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ, người tung tin giả có thể bị xử lý về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông" theo quy định tại điều 288, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này đến 7 năm tù.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-thuy-tien-dien-khi-di-tu-thien-mien-trung-quay-phim-noi-roi-moi-xuong-xe-ba-con-ho-reo-theo-kich-ban-432245.html