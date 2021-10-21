Xôn xao clip Thủy Tiên 'diễn' khi đi từ thiện miền Trung: Quay phim nói 'Rồi' mới xuống xe, bà con hò reo theo 'kịch bản'?

Hậu trường 21/10/2021 11:03

Mới đây, một đoạn clip được cho là Thủy Tiên đi từ thiện miền Trung chứa nhiều chi tiết 'bất thường' khiến nhiều người chú ý.

Những ngày gần đây, ca sĩ Thủy Tiên vướng nhiều ồn ào liên quan đến vấn đề từ thiện. Vừa qua, nữ ca sĩ cùng chồng đã đến ngân hàng để sao kê toàn bộ số tiền 177 tỷ đồng ủng hộ miền Trung năm 2020. Nữ ca sĩ cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề trên.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip Thủy Tiên đi từ thiện miền Trung nhưng lại được cho là có dàn dựng, sắp xếp. Theo đó, trong đoạn clip, xuất hiện chi tiết có người cầm máy quay nói "Rồi" thì Thủy Tiên mới xuống xe. Bà con xung quanh đều ngay lập tức ho reo, vỗ tay vui mừng. Nhiều người nhận định khung cảnh này hết như đã được lên kịch bản từ trước và nhìn khá "giả trân". Từ đây, một bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Thủy Tiên có phải chỉ là đang diễn khi có máy quay.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng, không có gì chắc chắn. Hơn nữa, vẫn không thể loại trừ khả năng đoạn clip đã bị cắt ghép, cho vào các chi tiết cho "drama thêm kịch tính", nhất là trong hoàn cảnh nhạy cảm như hiện tại.

thuy tien
Cơ quan chức năng cho biết thông tin "Thủy Tiên bị bắt" được lan truyền trên MXH là sai sự thật - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

 

Trước đó, cơ quan chức năng cho biết thông tin "Thủy Tiên bị bắt" được lan truyền trên MXH là sai sự thật. Theo luật sư, căn cứ xử phạt được quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ, người tung tin giả có thể bị xử lý về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông" theo quy định tại điều 288, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này đến 7 năm tù.

Phi Nhung ra đi, Hồ Văn Cường 'biệt vô âm tín', 3 cô con gái nuôi có phản ứng thế nào khi được sang Mỹ hát tưởng nhớ mẹ?

Phi Nhung ra đi, Hồ Văn Cường 'biệt vô âm tín', 3 cô con gái nuôi có phản ứng thế nào khi được sang Mỹ hát tưởng nhớ mẹ?

Thông tin 3 con gái nuôi của Phi Nhung được mời đến Mỹ biểu diễn tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển" khiến nhiều người chú ý. Các giọng ca trẻ sau đó cũng đã có động thái về vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên làm từ thiện lùm xùm từ thiện miền Trung clip từ thiện miền Trung

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36