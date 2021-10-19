MC Ngọc Hân bị Trizzie Phương Trinh chấn chỉnh vì nói sai nguyện vọng của cố nghệ sĩ Phi Nhung?

Hậu trường 19/10/2021 14:10

Trong lúc nhắc đến nguyện vọng của cố nghệ sĩ Phi Nhung, MC Ngọc Hân đã nói sai một điều khiến Trizzie Phương Trinh đã ngay lập tức chấn chỉnh vì không trái với di nguyện lúc sinh thời của cố nghệ sĩ.

Trong livestream trưa ngày 19/10 với sự góp mặt của các khách mời: Wendy Phạm, Trizzie Phương Trinh, bà Marie Tô và Trụ trì Thiền viện Giác An cùng MC Ngọc Hân, bà chủ Trung tâm Thúy Nga có nhắc đến việc ghi hình "Paris By Night" số 132 ngày 11-12/12/2021. Theo đó bà Marie Tô mong làm visa kịp cho 3 con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung là: Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân qua Mỹ để hát 1 bài hát tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình trong chương trình.

Trong lúc nhắc về poster "Paris By Night" số 132, MC Ngọc Hân có lời nhắc đến 3 người con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung như sau: "Nãy chị Thủy có hỏi poster, bây giờ có poster rồi. Hy vọng là trung tâm Thúy Nga sẽ kịp làm visa cho 3 người con nuôi của chị Phi Nhung là Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung để kịp qua hát tưởng niệm mẹ của mình."

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MC Ngọc Hân trong lúc dẫn đã dùng từ sai khi nói về các con của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Ngay lập tức nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh ngắt lời MC Ngọc Hân vì nói sai tâm nguyện cố nghệ sĩ như sau: "Em đừng dùng chữ con nuôi nha. Phi Nhung kỵ nhất chữ con nuôi đó!" Sau đó MC Ngọc Hân lập tức liền sửa sai: "Vậy con hết. Đứa nào cũng là con hết! Thương hết!".

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Người chị thân thiết Trizzie Phương Trinh liền lên tiếng chấn chỉnh

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Sở dĩ có chuyện này là vì sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng nhắn tin cho người chị thân thiết Trizzie Phương Trinh và nói rằng các con của mình đã lớn rồi, vì sợ các con mặc cảm nên không muốn mọi người gọi các con là con nuôi. Vậy nên Trizzie Phương Trinh đã tinh tế nhắc lại nguyện vọng của Phi Nhung ngay lập tức khi MC Ngọc Hân dùng từ sai.

Ảnh: Chụp màn hình

3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục?

3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục?

Trong livestream sáng nay (theo giờ Việt Nam), bà chủ sân khấu Thúy Nga tiết lộ chỉ có 3 con gái nuôi Phi Nhung được biểu diễn, không có Hồ Văn Cường trong tiết mục tưởng nhớ cố ca sĩ trên đất Mỹ.

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Từ khóa:   MC Ngọc Hân Trizzy Phương Trinh Phi Nhung

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