Con gái tiết lộ điều Phi Nhung trăn trở và mong mỏi ở 2 cháu ngoại trước khi qua đời, khẳng định thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này

Hậu trường 19/10/2021 13:36

Trong buổi livestream của Wendy cùng với bà Marie Tô và Trizzie Phương Trinh vào trưa ngày 19/10 mang chủ đề "Cảm tạ", con gái Phi Nhung có lời chia sẻ về trăn trở của mẹ với 2 cháu ngoại của mình.

Trưa ngày 19/10 giờ Việt Nam, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm cùng với 2 người đồng nghiệp thân thiết của mẹ mình là Trizzie Phương Trinh và bà Marie Tô, chủ trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream mang chủ đề "Cảm tạ" trên Youtube.

Khi được hỏi về việc lý do vì sao Wendy quyết định quyên góp tiền để xây dựng một trường học Việt ngữ ở tại Tịnh xá Giác An (Mỹ) để thực hiện nguyện vọng của mẹ, Wendy cho biết đó xuất phát từ trăn trở của cố nghệ sĩ Phi Nhung với 2 cháu ngoại của mình lúc còn sinh thời. 

Con gái tiết lộ điều Phi Nhung trăn trở và mong mỏi ở 2 cháu ngoại trước khi qua đời, khẳng định thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này - Ảnh 1

Con gái tiết lộ điều Phi Nhung trăn trở và mong mỏi ở 2 cháu ngoại trước khi qua đời, khẳng định thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này - Ảnh 2
Wendy Phạm kể lại trăn trở của Phi Nhung về 2 cháu ngoại lúc còn sinh thời

Wendy kể lại: "Mọi người cũng biết là con có 2 đứa con. Mẹ con thường xuyên gọi điện về nói chuyện với hai đứa. Mẹ con cứ la con hoài và hỏi tại sao 2 đứa không nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ có nói con nhớ phải dạy cho 2 đứa con của con biết nói chuyện tiếng Việt để nói chuyện với ngoại. Lúc đó con dạ và nói là con đang tìm trường để cho 2 đứa đi học, đứa lớn sẽ học trước. Lúc mẹ mất con mới hỏi Thầy (trụ trì chùa Giác An - PV) đang cần cái gì thì con sẽ thay mẹ để lại cho Chùa. Lúc đó Thầy nói là có ước nguyện xây trường Việt Ngữ. Con lúc đó mới nói rằng à nếu như làm điều này thì 100% mẹ sẽ rất thích nên con có bàn bạc với Thầy để làm thế nào xây trường cho mấy đứa nhỏ đi học luôn."

Con gái tiết lộ điều Phi Nhung trăn trở và mong mỏi ở 2 cháu ngoại trước khi qua đời, khẳng định thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này - Ảnh 3
Các khách mời tham dự trong buổi livestream diễn ra vào trưa nay (giờ Việt Nam)

Ngoài ra MC còn tiếp lời vào livestream, 3 năm trước trên sóng của Thúy Nga, Wendy lúc đó không rành tiếng Việt nên cứ nói bằng tiếng Anh, cố nghệ sĩ Phi Nhung luôn nhắc con mình rằng: "không được con phải nói bằng tiếng Việt. Con phải tập nói cho quen". Điều này cho thấy rằng Phi Nhung luôn mong muốn con cháu của mình sau này dù ở tại Mỹ cũng phải biết và nói rành tiếng mẹ đẻ của mình.

Ảnh: Chụp màn hình

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Wendy Phạm gây chú ý cho toàn thể người hâm mộ với diện mạo giống hết cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc sinh thời. Dân mạng không khỏi xót xa tưởng cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn còn tại thế: "Ôi sao mà giống quá!"

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