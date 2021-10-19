Nghẹn ngào trước nguyện vọng cuối cùng của cố ca sĩ Phi Nhung được con gái ruột lần đầu tiết lộ

Hậu trường 19/10/2021 08:18

"Trái tim nhân hậu và yêu thương mọi người của mẹ là điều tôi luôn tự hào" - Wendy Phạm chia sẻ.

Ngày 13/10 vừa qua, tang lễ của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã được tổ chức tại Mỹ. Sau tang lễ, Wendy Phạm - con gái ruột của cố cũng tiết lộ rằng, điều cô cảm thấy tiếc nuối nhất là khi mẹ ra đi vẫn chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại thứ 2.

Nói về nguyện vọng cuối đời của cố nghệ sĩ Phi Nhung, trao đổi với báo Pháp luật và bạn đọc, Wendy Phạm cho biết thêm, vào thời điểm đang chống chọi với Covid-19 nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, giọng ca Bông điên điển luôn mong muốn làm sao cho Việt Nam và thế giới hết Covid-19, mọi người không còn phải đối diện với căn bệnh nguy hiểm này. 

Không chỉ vậy, cố nghệ sĩ còn hy vọng 2 cháu ngoại sẽ học thật giỏi và đặc biệt là biết tiếng Việt, hiểu về lịch sử và đời sống của con người Việt Nam. 

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Phi Nhung và con gái Wendy Phạm - Ảnh: Internet

Con gái ruột Phi Nhung còn tâm sự, cô sẽ cố gắng sống thật tốt và luôn dạy con cái của mình về những điều tốt đẹp của mẹ và đặc biệt chia sẻ cho con về ngôn ngữ cũng như văn hóa của Việt Nam. Nói thêm về mẹ, cô cho biết, luôn ủng hộ mẹ mọi hoạt động thiện cũng như việc nhận nhiều con nuôi. 

"Trái tim nhân hậu và yêu thương mọi người của mẹ là điều tôi luôn tự hào" - Wendy Phạm chia sẻ.

Nhiều năm qua, dù không thường xuyên được ở bên cạnh mẹ nhưng 2 mẹ con cô vẫn luôn liên lạc với nhau mỗi ngày. Bản thân Wendy luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ một cách vô cùng trọn vẹn. 

Cách đây ít tháng, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng có ý định về Mỹ để thăm con gái cũng như cháu ngoại thứ 2 mới sinh nhưng khi điều này chưa kịp thực hiện thì nữ ca sĩ không may nhiễm bệnh Covid-19 và qua đời vào ngày 28/9/2021. 

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